Arriva la Settimana dello sport con 50 eventi in 7 giorni

La grande festa

Quasi 3mila atleti coinvolti a Rho in una manifestazione ricchissima di appuntamenti dedicati a tutte le discipline sportive: “Celebriamo lo sport dopo due anni difficili”.

Migliaia di atleti coinvolti

2.500 atleti rhodensi, più centinaia di altri provenienti da altre città, decine di associazioni sportive coinvolte, 6 sponsor, oltre 50 eventi in 7 giorni: è la Settimana dello Sport di Rho che torna in grandissimo stile dopo decenni.

Una serie di appuntamenti che animeranno la città dal 13 al 19 giugno, organizzati dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’Assessorato allo Sport guidato da Alessandra Borghetti con la collaborazione della Consulta dello Sport cittadina e di tutte le associazioni sportive, grazie al supporto di alcuni sponsor privati (Aquaflex, Sacchital, Sontex, Panta Rei, EuroSpin e lo sponsor tecnico Staff 3000 ) che finanziano l’evento.

“La Settimana dello Sport è un evento che celebra lo sport in grande stile dopo due anni difficilissimi, segnati dalle restrizioni del Covid: un modo per far conoscere e valorizzare le splendide realtà sportive che abbiamo a Rho. Sono previsti una serie di eventi in diversi punti della città, con l’obiettivo di far conoscere anche le nostre strutture sportive che sono un’eccellenza del territorio” afferma l’assessore Alessandra Borghetti . Dopo due decenni ritorna questa manifestazione e lo fa davvero alla grande, grazie all’entusiasmo del nuovo assessore e di tutte le meravigliose realtà sportive presenti in città". "Sarà coinvolta tutta la città e invitiamo tutti a partecipare” dice il sindaco, Andrea Orlandi - Sarà una settimana ricchissima di eventi, che coinvolgerà davvero tutti. Siamo stati piacevolmente travolti dall’entusiasmo dell’assessore, dopo i due anni difficili che abbiamo passato. Sarà una bella occasione per valorizzare le tante realtà presenti in città” ha detto Giovanni Sada della Consulta dello Sport cittadina".

Il programma della settimana di sport

La settimana si aprirà lunedì alle 18.30 al Molinello Play Village, quartier generale dell’iniziativa che coinvolgerà, durante i 7 giorni, tutto il territorio cittadino. 2.500 gli atleti rhodensi coinvolti che indosseranno la maglia, rossa in omaggio allo stemma comunale, e moltissimi altri ne arriveranno da città vicine e lontane per partecipare ai numerosi tornei organizzati, come il prestigioso Torneo delle Regioni di Baseball.

La Settima dello sport vuole essere per tutti, con eventi dedicati agli atleti delle società sportive e altri aperti alla cittadinanza. La Settimana dello sport è poi inclusione, con la gara di Baskin, disciplina che vede atleti normodotati giocare insieme con atleti con disabilità; il Meeting di Atletica Special Olympics memorial Giuliano Marazzi e Domenico Alì e il tennis senza barriere, con giocatori in carrozzina.

Eventi collaterali sono poi la terza edizione della Rho Night Run, corsa non competitiva cronometrata, che si terrà il 15 giugno dalle 20.45 con percorsi da 8 e 5 chilometri nel cuore di Rho. Organizzata da Lions Club Rho Host, quest’anno avrà la maglia rossa dedicata alla Settimana dello sport e, come sempre, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Le iscrizioni sono già aperte, per info www.rhonightrun.it

Skate e boxe fra gli sport

Martedì 14 giugno al Rho Center di via Capuana ci sarà il ring per ospitare incontri di box, a cura di Team Francis, al Rho Center di via Capuana con sfida di professionisti intervallati dall’esibizione di danza di I.N. Ballett. Sport fa rima con street food: il cibo di strada è abbinato a diverse iniziative come il Triangolare di calcio femminile under 13 la sera del 16 giugno al campo della Rhodense in via Calvino, e il pattinaggio alla pista di skating in via Pirandello (con noleggio gratuito di pattini) il 17 con lo Skating Rho.

Alla pista del Biringhello ci sarà poi la gara ciclistica per giovanissimi con il I trofeo Settimana dello Sport. E ancora: open rugby, pallavolo, basket 3 contro 3; judo; biciclettata; tiro con l’arco; open tennis, corsi per il nuovo percorso di OCR (una sorta di corsi a ostacoli) al Molinello. Non mancherà poi un tuffo nella piscina comunale, che quest’anno si arricchisce con una nuova vasca con giochi d’acqua per i bambini. Tantissime occasioni per provare le discipline e per ammirare i professionisti: presto sul sito tutto il programma delle iniziative