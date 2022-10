Argento per la Perseverant al Campionato regionale winter Lc Junior 1 Gaf

Medaglia d'argento per la società Perseverant Legnano al Campionato regionale.

Perseverant, ottima prova

Si è aperta la stagione agonistica con la prima prova del campionato regionale Duo Winter Lc per per le ginnaste della Società Perseverant Asd Legnano Beatrice Mietto e Valentina La Ragione. Le ginnaste, allenate dai tecnici Genny Evolini e Silvia Ferro, sono salite sul secondo gradino del podio dopo una gara ricca di emozioni e soddisfazioni personali.

I commenti della società

"Questi risultati arrivano dopo lunghe ore di allenamento in palestra per imparare nuovi elementi ed affinare e pulire gli esercizi da portare in gara - commentano dalla storica società legnanese - Con queste premesse le ginnaste si stanno preparando per questa nuova stagione agonistica con

l’obiettivo del continuo miglioramento e del mantenimento delle posizioni di vertice nei campionati che andranno a disputare. Ancora tanti complimenti e un grande in bocca al lupo per le prossime competizioni da parte della società e di tutti gli appassionati e sostenitori di questo bellissimo sport".