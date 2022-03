Arconatese: domenica prossima la partita contro lo Sporting Franciacorta

Domenica prossima, 27 marzo 2022, l’Arconatese calcio, attualmente settima in classifica a quarantatre punti affronterà in trasferta la squadra bresciana Sporting Franciacorta.

L'obiettivo della squadra di Arconate è raggiungere i play-off di serie D e sperare di passare di categoria, dopo un girone di andata passato in vetta alla classifica. Un obiettivo che i giocatori tenteranno di avvicinare già questa domenica contro la squadra bresciana dello Sporting Franciacorta. Grande le motivazioni dello staff a sostegno di tutta la squadra.

"La prossima partita cercheremo di fare i tre punti, non ci sono problemi di formazione attualmente, non ci sono carenze di giocatori: è rientrato anche Francesco Luoni dopo la squalifica - ha affermato il vice allenatore dell’Arconatese Antonio Quartodecimo - Affronteremo una squadra attrezzata e molto motivata che attualmente ha trentotto punti in classifica. Di solito l’Arconatese scende in campo con i moduli tre-quattro-tre o con il classico tre-quattro-uno-due e la formazione viene scelta da me e dall’allenatore Giovanni Livieri il venerdì o il sabato dopo la rifinitura. Per noi raggiungere i play-off sarebbe una grande risultato e le favorite per la vittoria del campionato sono il San Giuliano anche se il Brusaporto si è avvicinato molto alla vetta della classifica. Mancano ancora dieci partite il campionato è ancora molto lungo e impegnativo e domenica ci saranno due sfide molto significative per la classifica: Legnano-Sangiuliano e Castellanzese-Brusaporto. A livello tattico la formazione in campo mette sempre il massimo dell’impegno e della convinzione che è sempre alla base di tutto, la differenza la

fanno sempre i membri dello staff e i ragazzi in campo con le loro qualità umane e sportive. Ce la

metteremo tutta per arrivare più in alto possibile e dare un senso alla nostra stagione. Abbiamo disputato

un girone di andata straordinario raggiungendo il primo posto in classifica, merito di una società unita e

solida che rappresenta Arconate dal 1926. Raggiungere il primo posto in classifica nel girone di andata in un campionato semiprofessionistico come la serie D è stato un grande risultato. Un ringraziamento va al

Gruppo Randa sempre presente in tribuna a sostenere la squadra, alla presidenza, ai membri dello staff e

ad ogni giocatore per l’impegno e il tempo dedicato alla società calcistica. Anche il settore giovanile è molto attivo e spesso molti ragazzi vengono fatti esordire direttamente dalla Juniores alla prima squadra’’