Non c’è storia: il PalaVolley della Fo.Co.L. di Legnano rimane un fortino inviolabile, anche Parella Torino soccombe fra le mura del palazzo di via Milano, con un rotondo 3-0 che permette ad una Fo.Co.L sempre concreta e determinata di dominare ancora il girone dalla vetta.

Ancora una vittoria per la Fo.Co.L: coccinelle prime e imbattute

Unica squadra imbattuta dopo sei giornate, con sei successi uno più bello dell’altro, Legnano tiene 1 punto di vantaggio sulla prima inseguitrice, Concorezzo, mentre salgono a 5 le lunghezze su Palau, terza piazza del campionato, dopo la sconfitta rimediata dalle sarde a Cabiate.

E proprio concretezza è la parola chiave per descrivere il match contro Torino, dove ancora una volta abbiamo assistito all’applicazione dura e pura della Legge Fo.Co.L, ovvero l’avversario può anche provare a imporsi, in qualsiasi fase della gara, a opporsi strenuamente al potere biancorosso, ma prima o poi deve fare i conti con noi, noi che al momento giusto mettiamo la freccia, aumentiamo la velocità e lasciamo dietro giusto il fumo della sgommata.

Top-scorer dell’incontro Gaia Moroni con 17 marcature (47% in attacco), seguita in doppia cifra da Carcano (11 pt, 75%).

Una grande coralità ha caratterizzato la sfida del Pala, col collettivo biancorosso che si muoveva come un unico corpo, spinto dal desiderio e dalla volontà di vincere a tutti i costi.

MVP dell’incontro il libero Martina Brogliato.

Fra sette giorni Coccinelle in “trasferta” a Villa Cortese, alle 18.30 di sabato 18 novembre.

La cronaca della partita

Parella prova a imporsi con uno 0-3 perentorio, ma il primo break ospite ha vita breve: Legnano rientra con Mazzaro, Carcano e Moroni (4-4), poi ancora Mazzaro e fast di Carcano (6-6). Si apre una fase punto a punto, poi Aliberti ci porta avanti e due errori piemontesi siglano il 13-10. Roncato, sempre pregevole in regia, manda a punto due volte Carcano, poi Moroni suggella il 19-15. Parella tenta una timida ripresa, nonostante subisca gli attacchi poderosi di Moroni e Aliberti, con in mezzo un block-in della stessa Roncato (23-18). Un parziale torinese riaccende la luce per Parella (23-22, cambio sulla diagonale Roncato-Moroni/Banfi-Monni) ma, ingranata la marcia giusta, la Fo.Co.L non fa sconti e Carcano chiude le danze sul +3.

Le ospiti sprintano in avvio di secondo set (1-6), ma Legnano decide subito che così le cose non vanno ed ecco la replica: 8-7 con spinta offensiva di Moroni e Carcano (due fast), intervallate dalle segnature di Mazzaro e Cavaleri, sempre autorevole in ogni fase di gara. Il rientro della Fo.Co.L spiazza Parella che subisce ancora, prima da Moroni, bocca da fuoco inarrestabile, poi nuovamente Cavaleri, e Aliberti, mentre è sempre Moroni a piazzare l’ace del 13-9. Con orgoglio Torino trova un buon break e arriva addirittura al sorpasso (14-15); Legnano si riorganizza e interrompe il parziale ospite con Aliberti, poi doppia Carcano per il +2. Moroni e Cavaleri aggrediscono la preda (20-17), dando il via ad un break che porta dritto fino al 24-17: Camperi annulla il primo set-point ma Moroni non perde tempo e alla seconda occasione piazza il 2-0 biancorosso.

Il terzo set e le parole dei protagonisti

Il terzo set si apre punto a punto, le due squadre si studiano, con Legnano che ha fretta di chiudere, mentre Parella spera ancora di prolungare l’incontro (1-2, 9-8, 11-11). Il primo strappo arriva con l’errore in battuta di Martire, seguito dall’out di Camperi, prima del muro di Aliberti su Colombino (14-11). Break decisivo dato che il set non tornerà più in equilibrio: 18-16 e 19-17 con Moroni on fire, mentre Brogliato è precisa in seconda linea e recupera in fase difensiva, permettendo poi contrattacchi fondamentali, finalizzati ancora da Moroni (22-19), poi muro di Roncato, Mazzaro per il 24-19, trasformato subito nel match point dall’errore di Polezzi.

Gaia Moroni:

“È stata una bellissima partita, abbiamo combattuto fino alla fine con un avversario molto tosto e anche nei momenti di difficoltà, come al solito, la squadra è venuta fuori, ci siamo unite e abbiamo portato a casa anche questa vittoria”

Fabrizio Catalfamo:

“Le ragazze sono state brave, venivamo da una settimana importante, nei primi due set siamo partiti in svantaggio ma abbiamo recuperato, reagendo bene e giocando la nostra pallavolo che è di alto livello. Parella era un avversario importante, andiamo avanti così”

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Parella Torino 3-0

(25-22, 25-18, 25-19)

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Carcano 11, Monni, Angelinetta, Moroni 17, Dall’Orso, Aliberti 8, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri (C) 5, Mazzaro 7, Roncato 3, Zingaro. Allenatore: Turino. Assistente: Catalfamo.

Note: 2 ace (11 errori in battuta), 59% in ricezione (41% perfetta), 41% in attacco, 5 muri.

Parella Torino: Colombino 7, Camolese, Ramella, Guaraná, Cucu, Martire, Polezzi 4, Tosini 5, Damato 2, Deambrogio 10, Sormani (L), Canfora (L), Camperi 10. Allenatore: Manno.

Note: 3 ace (10 errori in battuta), 48% in ricezione (28% perfetta), 30X in attacco, 4 muri.