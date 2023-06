Ancora una vittoria per i Net Systems Legnano Bulls

Un’altra vittoria per la Net Systems Legnano-Bulls. Incredibile il percorso di questi ragazzi che in pochi mesi hanno formato una vera e propria squadra coesa e funzionante, come testimoniano le numerose vittorie ottenute quest’anno.

Un'altra vittoria per i Legnano Bulls

Nella partita disputata sabato 24 giugno contro il Bollate ottime sono state le prestazioni dell’esterno centro Martino Colombo e del lanciatore partente Francesco Capparelli, sostituito al sesto inning da Alessandro Telve. Buone anche le prestazioni del seconda base, Federico Moschetto. Ottime le prestazioni in battuta da parte di tutti i giocatori. Inizio subito in discesa per i nostri ragazzi che alla fine dei secondo inning si sono trovati in vantaggio sul Bollate per 5 a 3. Faticosi il terzo e il quarto inning dove Bollate si è ripresa, tenendo a zero i giocatori della nostra Net Systems, che invece sono tornati a brillare nel quinto inning, arrivando alla fine del sesto inning in vantaggio (7 a 4).

Nel settimo inning i nostri ragazzi non hanno lasciato ‘superstiti’, segnando i quattro punti che li hanno portati ad assicurarsi la partita. Complimenti ai ragazzi per la splendida vittoria, ma soprattutto per come sono riusciti a lavorare così bene e in così poco tempo, con un affiatamento dentro e fuori dal campo.