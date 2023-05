Ancora un bronzo per la ginnastica Skill

Sabato e domenica a Bollate si è svolta la prova regionale del campionato individuale Silver LE con 8

skilline di Canegrate impegnate in pedana che portano a termine una buona prova, con ancora ampi margini di miglioramento in vista dei campionati nazionali di fine giugno.

Un altro bronzo per le ragazze della Skill

Nelle allieve 3 Diana Piteri chiude l’all-around in 5a posizione con il primo posto a palla e cerchio e l’undicesimo al corpo libero. Segue in 6a posizione Alice Dell’Orto che ottiene il terzo punteggio alle clavette, il quarto alla fune e il sesto al corpo libero. In 12a posizione troviamo Giorgia Zanelli che conquista l’oro al nastro, il quinto posto al cerchio e l’ottavo al corpo libero.

Nelle Junior 1 ottima prova di Elisa Santalini che con 3 esecuzioni brillanti conquista il bronzo regionale

nell’all-around, il terzo posto sia al cerchio che alla palla e il sesto alle clavette. A pochi distanza chiude la

sua prova in 8a posizione Sofia Nebuloni che vince l’argento al nastro e ottiene il quarto posto alla palla e l’ottavo al cerchio. Noemi Liardo nelle Junior 2 conquista la 6a posizione nell’all-around, l’argento alla fune e il quinto posto sia al cerchio che alle clavette.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Nelle Senior 1 Agata Lucchini chiude l’all-around in 6a posizione seguita in 7a posizione dalla compagna

Sofia Croce. Nelle singole specialità argento per Agata al nastro, quarto posto al cerchio e sesto alle clavette, mentre Sofia conquista il bronzo alla palla, il quinto posto al cerchio e l’ottavo alle clavette.