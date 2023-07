Ancora un anno insieme fra la scoutwoman Zambon e la Fo.Co.l

Nuova riconferma in casa Fo.Co.L Volley Legnano, questa volta per quanto riguarda lo staff tecnico: dopo una prima positiva stagione in biancorosso, resterà al PalaVolley anche per il campionato 2023/2024 la scoutwoman Tania Zambon.

Per un altro anno alla Fo.Co.L la scoutwoman Zambon

Arrivata a Legnano lo scorso anno dopo una prima esperienza in A2 come scout di Lega, Zambon si è dedicata con profondo impegno al proprio ruolo, con massima dedizione e dimostrando sempre un grande attaccamento ai colori biancorossi, lavorando alacremente in un ambito delicato come quello dello scouting.

Siamo felici di avere ancora Tania al nostro seguito, gioia condivisa dalla stessa:

"Il bilancio della stagione non può che essere positivo, abbastanza da ricordarmi quanto la pallavolo sia una parte importante di me e della mia vita. Sono arrivata in una squadra e in uno staff con meccanismi già ben oliati e funzionanti, era difficile ottenere risultati peggiori ma non era scontato riconquistare i play-off con gli ostacoli che si sono presentati lungo il cammino. Certamente il mio contributo non è stato come quello di chi ha vissuto il campo giorno per giorno, ma sono felice di aver fatto la mia parte".

Grande determinazione per il futuro

Il ruolo, come già detto, prevede precisione e meticolosità, caratteristiche fondamentali che però non spaventano Zambon: "Il lavoro meticoloso non è una motivazione, è più un mio modo di essere, mi piace fare le cose fatte bene, a volte fin troppo, ed essendo il primo anno da Scoutwoman di squadra ho cercato di raccogliere più dati possibili".