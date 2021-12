Ancora successi per il Team Pankration di Busto Garolfo

Il Team Pankration di Busto Garolfo di Vincenzo Barretta ha conquistato l’Europa, ottenendo ben cinque medaglie d’oro, due argenti e due bronzi.

Il Team Pankration di Busto Garolfo ha fatto incetta di medaglie alla settima edizione del campionato europeo di Pankration Athlima WPAF di Atene, tenutasi l’11 e il 12 dicembre presso la palestra Nikkis. A rappresentare la Nazionale italiana, anche gli atleti della palestra Orizon della frazione bustese di Olcella e di Crossfit il Tempio dei Gladiatori di Busto Arsizio. In particolare, il maestro Vincenzo Barretta ha conquistato tre medaglie d’oro, Luca Sapone due ori e un argento e Vincenzo Romeo un argento e due bronzi. Il medagliere vede ora al primo posto come nazione proprio l’Italia, al secondo la Grecia e al terzo la Romania.

"Sono orgoglioso dei successi ottenuti in questo europeo - ha commentato Barretta - Io e i miei ragazzi ci siamo allenati tanto e abbiamo dimostrato sul tatami greco tutta la nostra forza e la nostra preparazione nonostante due anni di stop per la pandemia. Ci siamo confrontati con campioni e pluricampioni di questa disciplina, ma, nonostante tutto, ci siamo saputi difendere alla grande. Per me è stata una grande soddisfazione vedere Sapone salire sul gradino più alto del podio, nonostante si sia unito al mio team da poco tempo, ma portando con sé tanta umiltà e un bagaglio di esperienza tecnica personale di altre discipline molto importante"