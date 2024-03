Ancora successi per i ragazzi della Perseverant

Ancora successi per la Perseverant Legnano con i ragazzi della sezione maschile Gam nelle gare regionali livello Le e Gold svoltesi a Mortara sabato 23 e domenica 24 marzo.

Perseverant Asd, ancora successi per i ragazzi della sezione maschile Gam

Molto soddisfatto il tecnico Riccardo Tosca che ha portato i ragazzi in gara nei livelli silver LE con i ginnasti senior2 Amed Elbana, lo junior2 Cristiano Donferri Mitelli, nel livello LD con il ginnasta allievo2 Sergio Ponzelletti e per le competizioni Gold il giovanissimo ginnasta allievo1 Riccardo Gariboldi. Inoltre in una esibizione dimostrativa Perseverant ha portato ad esibirsi i giovanissimi allievi Andrea Paolo Marinoni e Nicolò Marrone.

"Bravissimo Emad che portava in gara tre attrezzi ed ha ottenuto il secondo posto al Volteggio, il terzo posto al copro libero e si è piazzato quinto alle parallele. Altrettanto bravo Cristiano che riesce ad ottenere il podio al terzo posto nella specialità corpo libero, mentre si piazza al nono posto alle parallele ed al decimo posto al volteggio. Ottima la prestazione di Sergio che ottiene il podio al secondo posto nella classifica generale all-around con esercizi che hanno ottenuto nella specialità anelli, parallele e sbarra il primo punteggio, il secondo punteggio nella specialità volteggio ed il terzo punteggio nella specialità corpo libero. Strepitoso Riccardo che all’esordio assoluto in gara sfiora il podio e si piazza al quarto posto nella classifica generale all-around. Bravissimi nelle loro esibizioni anche Nicolò e Andrea che iniziano ora ad assaggiare i campi di gara dove potranno a breve fare l’esordio in una competizione ufficiale".

Ottima prestazione a corpo libero, trave e volteggio per Alexia Pietrapertosa

Per il settore femminile, il 23 marzo si è svolta a Cassano D’Adda la prima prova regionale individuale Gaf livello LD avanzato e Perseverant era presente con la ginnasta allieva4 Alexia Piatrapertosa allenata dai tecnici Rita Peri e Tesorio Mario. Grande rammarico per Alexia che dopo un’ottima prestazione al corpo libero, trave e volteggio sbaglia alle parallele e si piazza al settimo posto.