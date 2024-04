Ricco week end di competizioni per i ginnasti della società Perseverant di Legnano. Il 20 e 21 Aprile Perseverant era presente nelle competizioni regionali per i livelli LC ed LB che si sono svolte rispettivamente a Besana Brianza e Cassano D’Adda.

Ancora conferme e soddisfazioni per Perseverant Asd Legnano

Buoni piazzamenti ma anche due podi con il primo posto per l’allieva A1 Ginevra Martino ed il secondo posto per L’allieva A4 Emma Cremonesi.

Per la gara LC, in gara le ginnaste allieve A2 Margherita Salsano piazzata al 14 posto e Arianna Stepanenco (15). Le allieve A3 Margherita Moro (7) e Isabelle Cozzi (17). Le allieve A4 Emma Cremonesi piazzata sul podio al secondo posto, Emma Lowe (12), Olivia Bianchi (14), Anita Barengo (8). Le ginnaste Junior J1 Martina Caccia (7), Benedetta Castelli (9), Lisa Repossini (10). La ginnasta Junior J2 Giulia Guido (14) e la ginnasta Junior J3 Beatrice Penolazzi (9).

La preparazione per le fasi finali

I tecnici Silvia Ferro, Genny Evolini, Rita Peri e Mario Tesorio stanno preparando le ragazze per le fasi finali delle competizioni nazionali che si disputeranno a Rimini a fine Giugno. C’è ancora molto da fare e lavorare ma si spera di arrivare al top per le finali nazionali.

Per la gara LB Perseverant ha portato in gara le giovanissime Allieve A1 Ginevra Martino che si piazza al primo posto e Sally Cassano, all’esordio assoluto, che si piazza al quarto posto sfiorando il podio. Noemi Benetti si piazza al 15 posto mentre Anita De Bernardi si piazza in 14 posizione. Le allieve A3 Elisa Rega (8), L’allieva A4 Matilde Martinengo (16).

Soddisfazione per i tecnici Rita Peri e Alice Seveso che prepareranno le ginnaste per le prossime gare a squadra.

Per la gara LB3 (esecuzione di solo 3 esercizi con esclusione delle parallele), Perseverant era in gara con le ragazze allenate da Samanta Pauselli. L’allieva A3 Rebecca Ferrario si piazza al 4 posto, L’allieva A4 Martina D’Anna (10) e la Junior J1 Elisa Codari si posiziona al 15 posto.