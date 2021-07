Anche la Ginnastica Perseverant alle finali nazionali di Rimini dal 18 al 27 giugno.

La società Ginnastica Perseverant ha partecipato alle finali nazionali svoltesi a Rimini dal 18 al 27 giugno.

Nell’edizione “Summer Edition” la società ha portato le ragazze Allieve allenate da Alice Seveso, Silvia Ferro, Genny Evolini e Valeria Milotta.

Le ginnaste Lisa Repossini, Martina Caccia, Benedetta Castelli, Federica Morandi, Giulia Guido, Ludovica Gramignoli, Agnese Zabeo, Emma Cremonesi, Anita Barengo, Alexia Pietrapertosa, Camilla Brumana, Beatrice Mietto, Valentina La Ragione, hanno gareggiato sia per il concorso a squadre serie D, sia nel concorso individuale per i livelli LB ed LC.

Sfiorata la finale delle migliori 12 squadre nazionali con un piazzamento al 17 posto nelle qualifiche su 113 partecipanti.

"Qualche rammarico per piccoli errori che ci hanno impedito di partecipare alla finale, ma comunque grande soddisfazione per impegno e grinta che le ragazze hanno dimostrato durante tutto il periodo delle gare. Soddisfazione nel concorso individuale anche per la finale ottenuta da Camilla Brumana che riesce a qualificarsi tra le migliori 48 finaliste riuscendo a migliorarsi ulteriormente in finale confermando le ottime prestazioni in allenamento e dando alle allenatrici ed alla società ottimi segnali per il buon lavoro svolto. Si riparte con gli allenamenti estivi dove tutta la sezione agonistica si preparerà al meglio per la conclusione della stagione. Complimenti a tutti i partecipanti".