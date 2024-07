Non è estate senza Riccione ovvero non è estate senza Campionati Italiani Master di Nuoto per la squadra B.Fit Legnano Nuoto che ha partecipato con i suoi atleti.

Anche il Legnano Nuoto ai Campionati italiani Master

Anche quest’anno la società Legnanese ha fatto parte delle 355 società italiane che hanno partecipato alla 40esima edizione di questa manifestazione tenutasi allo Stadio del Nuoto di Riccione.

La kermesse, che si è disputata dal 25 al 30 Giugno, ha visto gareggiare ben 3697 atleti tra donne e uomini provenienti da tutta Italia per quella che è l’ultima gara del Circuito Supermaster FIN 2023/2024, numero maggiore rispetto allo scorso anno dato che a partire da questa edizione hanno potuto gareggiare gli under25 ovvero la categoria MASTER20.

B.Fit Legnano Nuoto scende in vasca con 28 atleti della propria squadra mettendosi alla prova sia in gare singole, 69 per l’esattezza, spaziando tra gli 800m e i 50m, sia nelle staffette che in questo caso sono state 14 così suddivise:

- 4x50m Misti - Femmine (M120, M160)

- 4x50m Misti - Mista (M100, M160, M200)

- 4x50m Misti - Maschi (M100, M160, M200)

- 4x50m Stile Libero - Femmine (M120)

- 4x50m Stile Libero - Maschi (M120, M160)

- 4x50m Stile Libero - Mista (M100, M160, M200)

Un totale di 11 medaglie conquistate

La società Legnanese allenata da Laura Bozzato, Hilarj Colombo, Carla Venice, Martina Rampi, Sofia Vivian, Stefano Garzonio e con il preparatore atletico Gianmario Castaldi conquista in totale 11 medaglie: 1 medaglia d’oro, 5 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo e si classifica all’ottavo posto nella sua fascia di riferimento per l’anno 2024 della classifica generale.

Nella staffetta categoria M120 Femmine, le donne conquistano il secondo gradino del podio con la 4×50 m Misti grazie a Castiglioni Giulia(M25), Venice Carla(M35), Bozzato Laura(M30) e Taverna Beatrice(M25) con il tempo di 2’10”94.

Degni di nota gli atleti Antonietta Rebolini(M70) e Giuseppe Salvatori(M80).

La prima atleta, argento negli 800 Stile (19’51”96) nei 200 Rana (6’11”27) nei 100 Farfalla (3’03”98) ottiene anche il terzo posto in classifica per la categoria M70 del Circuito individuale “IronMaster 2023/2024”, trofeo promosso dalla FIN, che va a premiare i primi tre migliori atleti suddivisi per categoria che hanno disputato tutte e 18 i tipi di gara di nuoto nell’arco della stagione, sommando per ogni stile e distanza il punteggio migliore conseguito.

Il secondo atleta, gran veterano della squadra, porta a casa un gran risultato perché all’alba di ben quasi 84 anni ottiene un terzo posto nei 50 Rana (1’08”95).

- Irene Colombo(M60) oro nei 50 Dorso (39”23) argento nei 100 Stile (1’12”50) e bronzo nei 200 Misti (3’03”38)

- Antonietta Rebolini(M70) argento negli 800 Stile (19’51”96) nei 200 Rana (6’11”27) nei 100 Farfalla (3’03”98)

- Paola Colombo(M50) bronzo nei 200 Rana (3’28”14)

- Castiglioni Giulia(M25) bronzo nei 50 Farfalla (29”83)

- Salvatori Giuseppe(M80) bronzo nei 50 Rana (1’08”95)

- Lamanna Luca (M25) bronzo nei 200 Misti (2’17”22)

I commenti alle gare disputate

“I complimenti vanno a tutti gli atleti della squadra B.Fit Nuoto Legnano, allenatori compresi, che hanno partecipato ai Campionati Italiani Master 2024, ma soprattutto a quest’ultimi che durante tutto l’anno portano in vasca la passione per questo sport aiutando a crescere, migliorare e motivare ognuno di noi, spingendo una squadra intera a dare il massimo!

Citando lo scrittore P. Pasolini: “Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o quella che fa battere i cuori?” La prima è un pieno appagamento che dura un istante ma la seconda credo che sia la vittoria più bella per ogni squadra ed in questo team lo si vede nel volto di ognuno di noi dove sorrisi e divertimento non mancano mai!

Il prossimo appuntamento sarà a Torino con i Campionati Italiani Invernali Nuoto Master.”