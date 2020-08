Ha “sapore” anche legnanese l’ultima edizione della traversata dello stretto di Messina, andata in scena domenica 2 agosto con partenza da Punta Faro, in provincia di Messina, e arrivo sul lungomare calabrese Cenide di Villa San Giovanni.

Anche Euro.PA Service e Amga Sport nella traversata dello Stretto

Oltre cento le medaglie nazionali e internazionali in acqua e, tra l’élite del nuoto italiano, a lottare nel tratto di mare indubbiamente più difficile della nostra penisola, caratterizzato da forti correnti che conducono il nuotatore a un’estenuante competizione contro se stesso e contro gli altri, il presidente di Euro.PA Service, Luca Monolo, e il neo amministratore unico di Amga Sport, Igor Piovesan, entrambi peraltro impegnati in queste settimane nella ridefinizione della gestione e nel rilancio delle piscine di Legnano e Parabiago.

Attraverso i loro rappresentanti, le due società partecipate del Comune hanno così tenuto alto il nome della città di Legnano nelle acque blu e profonde dello stretto: ex nazionale di nuoto, Monolo (veterano della manifestazione, alla nona edizione consecutiva, vincitore assoluto nel 2016 e, per otto volte sul gradino più alto del podio di categoria) ha raggiunto l’arrivo, dopo più di sei chilometri, a Villa San Giovanni, piazzandosi come quinto master e primo di categoria M55.

Per Igor Piovesan, che ha al suo attivo innumerevoli primati italiani, europei e cinque medaglie d’oro ai mondiali master di Seul dello scorso anno, terzo posto nella classifica master e primo di categoria M45.

Preparazione, tecnica e passione gli “ingredienti” che hanno portato i vertici di Euro.PA Service e Amga Sport a raggiungere i posti più alti della classifica di un appuntamento sportivo, quello dello stretto, riservato solo ad ottanta atleti su tutto il territorio nazionale e che mai come quest’anno ha visto la presenza di molti nuotatori di spicco del panorama del nuoto.