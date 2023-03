Amichevole vittoriosa per il Legnano Kemind

In attesa dell’arrivo del nuovo manager, a cui sarà affidata la guida della squadra di baseball del Legnano Kemind, continua la preparazione anche in campo del rinnovato team della serie C.

Legnano Kemind supera il Bovisio per 6 a 5

Nell’amichevole disputata a Bovisio Masciago, la società di Legnano ha superato i padroni di casa con il punteggio di 6 a 5, gara disputata su sette inning in 2 ore e 45 minuti e guidata dal pitching coach Cordon Arruebarrena. Buon inizio dei lanciatori di entrambe le squadre, con il Legnano Kemind che ha puntato su Simone Girola: nei primi tre inning hanno tenuto fermo il punteggio senza battitori giunti a casa, per noi sei i corridori lasciati in base. Successivamente i locali hanno sbloccato il risultato portando a casa tre punti. La reazione dei ragazzi del Legnano Kemind è stata pronta: nel successivo inning l’attacco ha realizzato i sei punti vincenti e nei successivi due inning i lanciatori Daniele Zagarella e Filippo Toniolo, ben supportati dalla difesa, hanno controllato la reazione dei locali, che pur realizzando ulteriori due punti, non hanno potuto ribaltare il risultato.

Coach Cordon soddisfatto del risultato

A fine partita coach Cordon ha espresso a tutta la squadra la sua soddisfazione per il risultato, considerando che nel corso della partita sono stati provati diversi cambi di ruolo: ha chiesto ai giocatori biancorossi anche maggiore attenzione per i sei errori difensivi e una maggior efficacia in battuta.