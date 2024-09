Amichevole casalinga dei Knights di Legnano davanti ad oltre 150 spettatori che vedono una buona partita amichevole dei biancorossi al Knights Palace contro l’Aurora Desio dell’ex Edoardo Gallazzi.

Amichevole con vittoria per i Knights contro Desio

Partenza con il freno a mano per entrambe le squadre che faticano qualche minuto a prendere il ritmo, ma appena ingranano, Torgano da una parte e Quarisa dall’altra, mettono punti in sequenza che rendono piacevole un primo quarto che vede le due squadre andare a braccetto, fino al 20-18 della prima sirena.

La seconda frazione inizia più o meno nello stesso modo: Desio a punire con Perez e Legnano che risponde con Agostini.

Il pick & roll dei Knights funziona meglio delle prime uscite e tutti i lunghi sono molto coinvolti offensivamente, tanto che proprio grazie a Quarisa e Agostini, i Knights allungano e metà gara sono sul 46-37.

Dopo la pausa, Legnano alza il ritmo con la spinta di Oboe e Gallizzi che armano la mano di Mastroianni.

Per il lungo dei Knights 4 triple in fila permettono di aprire la voragine che diventa difficilmente colmabile da parte degli ospiti, visto anche che la difesa dei Knights lascia soli 7 punti ai brianzoli.

Alla fine dei 30’ il punteggio è 72-44.

Ultima frazione in cui Legnano svuota la panchina ma non diminuisce come intensità, Desio trova più percentuale da fuori con Mazzoleni e Fumagalli che permettono all’Aurora di vincere il quarto, ma solo di 2 punti, così che il risultato finale sia di 89-64 per i Knights.

Una buona amichevole per i biancorossi

Una buona amichevole che ha visto i lunghi biancorossi protagonisti (62 punti su 89), ma che ha dato positive sensazioni soprattutto per la coesione difensiva che ha costretto Desio a molte forzature e palle perse.

Nel weekend classico torneo dei Knights che ricorderanno per la tredicesima volta Alberto Morelli, ex giocatore, consigliere e amico che purtroppo è scomparso nel settembre 2008.

Appuntamento al rinnovato PalaBorsani sabato 14 a partire dalle 18.15 con i Knights che saranno in campo alle 20.30 contro Fiorenzuola.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO KNIGHTS - AURORA DESIO 89-64 (20-18; 26-19; 26-7; 17-20)

Per Legnano: Lavelli 2 (1/3 da 2), Rakaj 0, Agostini 20 (7/11; 2/4), Mana 0, Scali 6 (3/7 da 2), Oboe 7 (2/4; 1/3), Quarisa 21 (8/10 da 2), Gallizzi 6 (1/3; 1/3), Sodero 6 (0/1; 1/2), Matroianni 21 (1/4; 6/8)

Rimbalzi 44 (10+34 Quarisa 11), Assist 22 (Gallizzi 6), Palle recuperate 11 (Oboe 3)