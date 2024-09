Amichevole con vittoria al Palanguissola per i Knights di Legnano che scendono in Emilia, in un campo che porta alla mente sempre piacevoli ricordi.

Amichevole a Piacenza per i Knights di Legnano

Partenza in equilibrio con Mastroianni e Scali da una parte e Perin e Klanskis dall’altra. Il ritmo è da subito molto alto e le percentuali sono discrete per entrambe le squadre che, ruotano quasi tutti i giocatori, per un primo quarto che si chiude sul 18-24.

Mentre il primo quarto è stato più favorevole a Legnano, il secondo è decisamente di Piacenza. Longo e Zoccoletti sono protagonisti vicino a canestro e la Bakery conduce con autorità per tutto il quarto, sfruttando una fisicità che la Sae Scientifica subisce a tratti, anche se Raivio e Sodero tentano di tenere i Knights a contatto.

Dopo 20’ la partita è giustamente in pareggio sul 40-40.

Un calo fisico che porta comunque alla vittoria

Nel terzo periodo si avverte un significativo calo fisico; ci sono tanti errori sui passaggi e un tasso di testosterone che si alza particolarmente per un’amichevole estiva. Legnano sfrutta le percentuali di Raivio, Agostini e Mastroianni vincendo il quarto per 8-13 che sul punteggio generale diventa 48-53

Ultimo periodo in cui Legnano parte subito bene e con i canestri di Sodero e Mastroianni riescono ad allungare per uno strappo che risulterà decisivo a fine gare.

Piacenza cerca di recuperare soprattutto con Perin, ma i Knights reggono l’urto e piazzano un buon parziale che chiude la gara sul 64-76

Ancora corrente alternata per i Knights che trovano grandi azioni, sia in attacco sia in difesa, per poi fare banali errori sulle rimesse o su qualche cambio difensivo.

In generale una amichevole positiva contro la prima squadra che i Knights incontreranno in campionato, anche se già si pensa alla prossima gara di mercoledì sera al Knights Palace alle 18.30 contro Desio.