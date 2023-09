Altre due convocazioni in azzurro per il Rho baseball

Altre due convocazioni quest’anno da parte del Team Italy per il Rho Baseball.

Ancora convocazioni in azzurro per il Rho Baseball

Dopo l’Europeo U12 di luglio che ha visto la partecipazione di Alessandro Barbieri, è la volta di Martin Anselmi chiamato nella rappresentativa nazionale Under 18 per il torneo di Regensburg e Cristian Agresta convocato per la nazionale di Baseball5 in vista dell’Europeo Elite, in programma dal 7 all’11

novembre in Lituania. Sarà l'ultimo test per Agresta e la sua squadra in vista dell’Europeo di

Baseball5.

La Nazionale U18 guarda invece al 2024 prendendo parte dal 6 all’8 ottobre a un torneo

organizzato dall’accademia di Regensburg . Convocato un gruppo di atleti che potranno far parte

della rosa che disputerà il prossimo Europeo. L'Italia si confronterà con l'accademia locale, il Friuli

Venezia Giulia e una selezione della Bavaria. Quattro gli incontri previsti.

Un grande palcoscenico per il Rho baseball

Per Anselmi si tratta della seconda convocazione nazionale, dopo la partecipazione all’Europeo e

al Mondiale U12 nel 2019. Questa nuova opportunità solidifica la sua posizione come uno dei

talenti emergenti nel baseball italiano.

Questo segna un periodo di successo per il Rho Baseball, che si sta facendo notare sempre di più

sul palcoscenico internazionale a conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla società e dai tecnici del il

Rho Baseball, con giovani atleti in crescita che stanno guadagnando un riconoscimento

significativo a livello nazionale. Il futuro sembra brillante per la squadra e i suoi talentuosi atleti.