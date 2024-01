Altra grande vittoria per i Diavoli Rosa e titolo di Campione d'inverno

Novate agisce e stupisce vincendo in 3 set e guadagnandosi così il titolo di campione d’inverno con 36 punti sui 39 totali disponibili e accedendo alla Coppa Italia di categoria in cui affronterà, in date ancora da definire, l’Acrobatica Group di Alessandria (prima del girone A) e l’Officina del Volley di Padova (prima del girone C).

La cronaca della partita

L’avvio di gara vede Novate sotto 7-3, ma il time out di Cannone mette ordine e le diavolesse pareggiano e tengono l’avversario a debita distanza. Migliorin firma il 14-21, Venegoni a muro per il per il 14-23 e la fucilata di Mazzi chiude subito la pratica 15-25. Lazzate pare scosso e Novate in avvio di secondo mette subito il turbo, ace di Mazzi e Rosina, attacco e muro di Mazzi ed è subito 1-6. Ma Lazzate reagisce e si porta a -2 (7-9) con Cannone che blocca il gioco. Alla ripresa la pipe di Rosina sblocca la situazione e Mandotti le fa eco dal centro per il 9-13 con Lazzate che però resta attaccato (12-14). Nuovo break 15-20 con le doppiette di Mandotti e Mazzi e il muro di Venegoni, col nuovo tentativo di recupero di Lazzate (18-21), ma Novate non si fa sorprendere e vola a chiudere 19-25 con Migliorin.

Nel terzo set Mazzi, Mandotti e l’ace di Venegoni valgono l’1-3 iniziale. Rosina tira a tuttobraccio e l’ace di Trabucchi le fa eco per il 2-5. Dai 9 metri il servizio di Rosina (1 ace) lancia Novate avanti 4-9, Migliorin difende e Trabucchi gela la difesa avversaria (4-10), con Venegoni che “pianta” nei 4 metri la veloce del 5-11. Sul 9-13 Scandella subentra a Rosina e firma subito il 9-14. Lazzate recupera un paio di punti (11-14), Cannone sostituisce Mandotti con Zaniboni e Mazzi scaraventa a terra la fucilata dell’11-15 con Migliorin che firma l’11-16. Sul 16-20 Piroli accende lo spettacolo in difesa, 2 difese bellissime lanciano prima Venegoni e poi Scandella al 16-21, le diavolesse tengono a distanza Lazzate e dopo uno scambio bellissimo Trabucchi firma il setball 21-24 col parziale chiuso subito dall’attacco di Mazzi.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I commenti a fine gara

Enzo Cannone (allenatore Novate):

“Ci aspettavamo una partita tosta e così è stata. Lazzate in casa diventa un avversario ostico sia di volley che di ambiente. L’avvio non è stato bello, tra poca attenzione e il loro furore iniziale abbiamo subito, ma abbiamo reagito trovando la vittoria. Adesso ci aspetta la coppa Italia che prepareremo tornando in palestra e lavorando con tenacia”

Gloria Trabucchi (palleggiatrice Novate):

“Sono molto contenta e orgogliosa della squadra, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sicuramente non abbiamo espresso il nostro migliore gioco ma siamo riuscite ad essere lucide nei momenti decisivi del set e a portare a casa i tre punti che ci hanno permesso di qualificarci per la Coppa Italia. Adesso abbiamo un nuovo obiettivo e stiamo già percependo tanto entusiasmo”.

La prossima gara in programma

Prima giornata del girone di ritorno sabato 20 gennaio 2024 alle ore 17,30 presso la Palestra della Scuola Primaria Peretti in Corso Risorgimento 237 a Novara, contro Pizza Club Novara prima inseguitrice di Novate in classifica e staccata di soli 3 punti. All’andata le novatesi si sono imposte per 3 a 1 per cui Novara avrà voglia di riscatto e soprattutto di tentare l’aggancio in classifica.

Il tabellino della partita

Lazzate Volley - Pallavolo Novate DR 3

Parziali set: 15-25, 19-25, 21-25

Lazzate Volley: Marini 1, Colombo 13, Pavel 8, Bizzotto 2, Cargnelutti 7, Valli 2, Tonelli (L), Campi, Corbetta, Bianchi, Fregola (L2). N.e. Pizzi, Oliviero. All. Cesana.

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 7, Mazzi 10, Venegoni 9, Mandotti 4, Rosina 5, Migliorin (K) 14, Piroli (L1), Scandella 2, Zaniboni. Panza, Lewis, Munaro, Cabrera, Natale (L2). All. Cannone.

I numeri della gara: Ace Novate 7 (3 Venegoni, 2 Trabucchi e Rosina) Lazzate 4, Muri Novate 11 (4 Venegoni, 2 Trabucchi e Migliorin, 1 Mazzi), ricezione Novate 47% Lazzate 44% (Piroli migliore in campo col 56%), attacco Novate 35% - Lazzate 22%