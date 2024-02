Altra bella vittoria per Novate che tiene il ritmo della capolista

La Diavolesse di Novate non sbagliano e centrano subito una bella vittoria tutt'altro che facile nella seconda giornata del girone del ritorno tenendo il passo della capolista Novara.

Un'altra bella vittoria per le diavolesse di Novate

Dopo 2 sconfitte consecutive (Alessandria in coppa Italia e Novara nella prima di campionato era importante per le diavolesse centrare subito una vittoria e le ragazze di Novate lo hanno fatto in pompa magna trovando un netto 3 a 0 in una gara che non era per niente facile dal punto vista mentale. Netto dominio di Novate per 3 set e prestazioni ottime in tutti i fondamentali sono il segno della giusta reazione che ha trovato tutto il gruppo alle difficoltà incontrate nelle ultime 2 gare.

Con questa vittoria le diavolesse tengono il passo di Novara, vittoriosa anche lei con parziale netto che resta prima a pari punti con Navate, ma avanti per soli 2 set di differenza. Top scorer della serata Alice Rosina con i suoi 16 punti a referto, mentre Piroli è il miglior libero col 62% di positività in ricezione.

La cronaca della partita

Cannone conferma il sestetto con Trabucchi in palleggio, Mazzi opposta, Venegoni e Mandotti centrali, Migliorin e Rosina schiacciatrici e Piroli libero. L’avvio è punto a punto con la situazione che si sblocca solo dal 6 pari in favore delle padrone di casa 16-13 e poi 22-18 col set chiuso 25-20. Nel secondo la musica cambia un po' perché Cinisello comincia a crederci e a inizio parziale strappa un break 7-9. Novate però si riprende subito e recupera pareggiando a 12 e sorpassando 13-12. Da qui è un’escalation a senso unico con le novatesi che volano prima 20-15 e chiudono 25-16. Nel terzo Cinisello resta in partita fino al 6-4 poi Novate comincia a macinare punti trovando vantaggio 12-6 e 17-12. Sul 20-15 Levis (foto allegata) rileva Migliorin con le novatesi che chiudono imperterrite 25-16.

I commenti a fine gara

Enzo Cannone (allenatore Novate):

“Partita molto delicata, affrontata con molta attenzione. Le ragazze sono state brave a partire decise e giocare una gara con massima concentrazione. Hanno fatto pochissimi errori e questo ci ha permesso di controllare la partita”.

Prossima gara: sabato 24 febbraio 2024 alle ore 21,00 presso il Palazzetto dello Sport Kennedy, in via Kennedy a Brugherio la Pro Patria di Milano, squadra giovanile al momento ultima in classifica, nonostante la posizione sarà importante per Novate non abbassare la guardia

Il tabellino della partita

Novate Milanese, 17 febbraio 2024

Pallavolo Notate DR 3 – OMG3 Cinisello Balsamo 0

Parziali set: 25-20, 25-16, 25-16

Novate Diavoli Rosa: Trabucchi 2, Mazzi 12, Venegoni 8, Mandotti 12, Rosina 16, Migliorin (K) 4, Piroli (L1), Levis 1. N.e. Cabreba, Panza, Zaniboni, Scandella, Zaniboni, Munaro, Scandella, Natale (L2). All. Cannone.

OMG3 Cinisello Balsamo: Carloni. Riva 5, Travaglino 8, Carraretto 9, Potenza 11, Zorloni 5, Donatiello (L), Della Penna (L2), Bigoni 2, Corti 2, Aita.

I numeri della gara (Novate-Cinisello): Ace 5-4, Muri Punto 11-6, Ricezione 45%-37%, Attacco 41%-35%, Errori 8-20.

Credit Foto Gianluigi Rossi