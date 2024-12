All'Us Dairaghese la Benemerenza d'oro al merito del ciclismo

L’Us Dairaghese ciclismo sul podio dell’eccellenza ciclistica.

Us Dairaghese sulla vetta

Durante la prestigiosa cerimonia del Giro d’onore della Federazione ciclistica italiana, celebrata all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia venerdì 20 dicembre, la storica società sportiva - che in questo 2024 ha festeggiato i cento anni dalla fondazione - è stata insignita della Benemerenza d’oro al merito del ciclismo.

Il riconoscimento, consegnato dal presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni, rappresenta un traguardo storico per l’Us Dairaghese ciclismo. A ritirare il premio sono stati il presidente Ivan Bandera e il consigliere e storico segretario Augusto Olgiati.

"Un orgoglio immenso"

Bandera ha dichiarato:

"Questo riconoscimento è un orgoglio immenso per tutta la nostra società. È il frutto di un secolo di passione, dedizione e impegno per il ciclismo. Ringraziamo la Federciclismo per questo importante riconoscimento e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo traguardo".

Un regalo speciale

In occasione della premiazione, la società ha voluto omaggiare il presidente Dagnoni con il libro appena pubblicato "100 anni di pura passione". Un volume che raccoglie la storia, i successi e i valori della società, un’opera che testimonia l’impegno continuo dell’Us Dairaghese ciclismo nel promuovere lo sport e formare giovani talenti.

Un futuro da costruire insieme

La società ha così commentato:

"Con questo prestigioso riconoscimento, l’Us Dairaghese ciclismo guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. La società è pronta ad affrontare nuove sfide, a formare nuovi campioni e a continuare a scrivere pagine importanti nella storia del ciclismo italiano".

Un anno intensissimo

Si è chiuso così un anno intensissimo per la società di via Damiano Chiesa, segnato dalle celebrazioni per il centenario di fondazione e culminato, il 17 novembre, con la premiazione da parte della Federazione ciclistica italiana: in quella data infatti l'US Dairaghese è stata insignita della targa Memorial Elio Barlocco, a coronamento di "un secolo di passione, impegno e amore per il ciclismo".