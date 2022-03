Allenamento per gli arbitri in vista dell'inizio del campionato di softball

Una giornata speciale

Il camp degli arbitri di softball e baseball è stato organizzato nello stadio di Legnano.

E' andato in scena ieri, 13 marzo 2022, il camp organizzato dagli arbitri di Softball che si sono allenati allo stadio Peppino Colombo di Legnano.

L'allenamento in vista della partenza del campionato

Non è stata una domenica come le altre allo stadio Peppino Colombo, rimesso a nuovo in vista dell’inizio del campionato. Ieri infatti è andato in scena un vero e proprio camp organizzato dal Comitato Nazionale Arbitri in collaborazione con la nostra società.

L’evento ha visto la partecipazione di 15 arbitri e 3 istruttori federali, ma anche del responsabile nazionale G.P. Pelosi, del pluriolimpionico Gianluca Magnani e di un ex direttore di gara internazionale softball fast pitch come Mauro Fiorini.

L'allenamento delle ragazze biancorosse

Dopo una mattinata d’allenamento in campo e un pranzo offerto agli ospiti, nel pomeriggio è entrata in scena anche la Sacco Legnano. Le ragazze biancorosse hanno sostenuto una seduta di lavoro, dando la possibilità agli arbitri di studiare le situazioni di gioco ma anche di interagire, allenandosi così loro stessi.

Alla fine tutti i partecipanti del camp sono rimasti soddisfatti dell’accoglienza ricevuta, dell’impianto, del pranzo ma soprattutto della disponibilità delle ragazze e dei nostri allenatori.