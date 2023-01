Allenamento condiviso fra la Perseverant e la Varesina

La società Ginnastica Perseverant ASD di Legnano ha organizzato un allenamento dimostrativo in

collaborazione con la società Varesina di ginnastica e scherma ASD di Varese.

Perseverant e Varesina allenamenti a braccetto

I tecnici Riccardo Tosca per la Perseverant e Rino Scala per la Varesina, hanno portato alcuni giovani

ginnasti ad esibirsi in un allenamento dimostrativo con esercizi parziali mirati a singoli elementi e ad

esercizi completi sui grandi attrezzi per le categorie LC e Gold. Grande la partecipazione dei genitori ed accompagnatori dei ginnasti che si sono esibiti e grande emozione per i più piccoli al loro esordio in una competizione con esecuzione e giudizio da parte di una giuria.

Si sono potuti vedere gli elementi che i ginnasti stanno provando ed alcune tecniche di allenamento che

ogni giorno si utilizzano per arrivare ad eseguire gli esercizi nel modo migliore. Al termine della manifestazione i ginnasti sono stati premiati con medaglia e maglietta di ricordo riconoscendo il parimerito simbolico al primo posto per tutti i partecipanti.

Le parole del presidente Bani

"Queste manifestazioni - sottolinea Roberto Bani presidente della società Perseverant - sono molto utili e costruttive per rafforzare sicurezza ed autostima per questi ginnasti che dovranno affrontare le prossime manifestazioni ufficiali organizzate da FGI. Un ringraziamento agli organizzatori, ai genitori, agli allenatori ed ai ginnasti che si sono impegnati al massimo per la buona riuscita dell’evento".