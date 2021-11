Allenamenti a porte chiuse: "Abbiamo bisogno di tranquillità"

Legnano basket

A comunicarlo è la società stessa: "Gli allenamenti da martedì 16 novembre a sabato 20 novembre si svolgeranno a porte chiuse sia al Knights Palace di via Parma, sia al PalaBorsani di Castellanza". "Dopo la scorsa settimana decisamente burrascosa, abbiamo bisogno di tranquillità - spiega il general manager Maurizio Basilico - Per questo in accordo con il presidente e con lo staff abbiamo deciso di allenarci per una settimana a porte chiuse e in silenzio stampa. Dopo la partita di Vigevano tornerà tutto alla normalità. Ringraziamo già da ora per la comprensione"