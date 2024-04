Come annunciato in fase di presentazione della City Edition 2024 realizzata in collaborazione con Zero Blasterfirm e EXPLUs Web3, dal 16 aprile (alle ore 13) fino al 23 aprile (alle ore 13), saranno battute all'asta su EBAY, le maglie utilizzate nella gara interna dei Knights di Legnano contro la Libertas Livorno.

All'asta le nuove maglie digitalizzate dei Knights

Per la prima volta nella storia del basket europeo, le divise dei Knights sono state phygitalizzate mediante una patch multimediale che consentirà di accedere ai contenuti esclusivi dei singoli giocatori, certificando l’unicità del cimelio grazie alla combinazione delle tecnologie Blockchain, NFT e NFC.

Nel momento della prima attivazione della patch, il vincitore dell'asta potrà attivare un personale NTF che rimarrà sempre di sua proprietà e che sarà legato alla maglia.

Questa novità rende le maglie un pezzo da collezione memorabilia a prescindere da chi e quando sono state indossate, perchè le prime in assoluto con questa tecnologia.

Per partecipare all'asta potrete cliccare il link qui sotto: https://www.ebay.it/usr/legnano.basket.knights