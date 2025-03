Prosegue lo sforzo della Versus per innalzare al massimo il livello delle MMA a Legnano. La palestra di Via Calatafimi 1 ospiterà infatti domenica 30 marzo dalle 10.30 una giornata di allenamento con Jordan Valdinocci, l’unico italiano ad aver allenato atleti UFC, l’organizzazione più importante al mondo in questo sport.

Alla Versus l'unico coach italiano della Ufc

E non parliamo di atleti qualunque. Il campione pesarese segue infatti da anni Alexa Grasso, una delle migliori combattenti del mondo in questa disciplina. Valdinocci si occupa nello specifico di insegnare quello che in gergo si chiama “striking” ovvero le tecniche di colpi con gambe e braccia. Questo perché in carriera ha vinto 3 titoli mondiali professionisti di Kickboxing ed ha combattuto in alcuni dei più prestigiosi eventi mondiali. Nella sua palestra, la Fight House di Pesaro, è poi il coach di atleti professionisti di Kickboxing e boxe tailandese. Per questo motivo lo stage sarà aperto anche ai praticanti di queste due discipline che volessero migliorare la loro tecnica.

Allenamenti con tecnici internazionali

Con questa iniziativa la Versus prosegue e consolida la sua tradizione nell’organizzare allenamenti con tecnici e atleti di fama mondiale. Sono infatti già stati ospiti del team del Maestro Guido Colombo personaggi come Silvia La Notte, Garcia Amadori, Walter Cogliandro, Stefano Paternò, Ovidiu Mihali e molti altri.

L’evento è aperto tutti, è però necessario prenotare contattando info@ssversus.com o il 339 36 70 263).

Una è con la campionessa UFC Alexa Grasso