Alla prima prova regionale le ragazze Perseverant salgono sul podio

Riprendono le competizioni per il torneo Silver e le ginnaste Elena Colombo, Giorgia Toia e Camilla Giani Margi della società Perseverant ASD Legnano si sono presentate alla prima prova regionale livello LE junior-senior salendo sul podio.

Le ginnaste Perseverant salgono sul podio

Bravissima Giorgia che sale sul podio al secondo posto nella classifica generale all-arond mentre Camilla si piazza al quarto posto. Elena purtroppo ha dovuto ritirarsi dopo il primo esercizio al volteggio per un infortunio alla caviglia. I tecnici Rita Peri e Mario Tesorio sono soddisfatti della prestazione delle ragazze, Giorgia ha finalmente ottenuto il meritato podio, già sfiorato in altre occasioni, e Camilla, si è

riconfermata tra le migliori e solo una caduta alle parallele ha purtroppo compromesso la posizione in classifica.

Le ginnaste hanno anche ottenuto il podio nella specialità trave dove Giorgia è arrivata prima e Camilla terza. Si spera ora in un rapido recupero di Elena e delle altre compagne Noa Villa ed Elisa Santangelo anch’esse con piccoli infortuni che non hanno permesso loro di gareggiare.

"Complimenti da parte della società per il bellissimo inizio di stagione che le ginnaste hanno intrapreso" hanno fatto sapere dalla Perseverant.