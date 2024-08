Alessandro Ganini si riconferma campione italiano di tiro con l'arco

Per la seconda volta di fila il Robin Hood di Mesero Alessandro Ganini ha vinto i campionati italiani di categoria di tiro con l’arco tenutisi il 24 e 25 agosto a Piancavallo, in provincia di Pordenone.

Il 14enne, che si allena con la società 04 aroc Arcieri della rocca di Castano Primo, è infatti giunto primo nella specialità arco ricurvo scout maschile, bissando il successo ottenuto lo scorso anno organizzati sempre a Piancavallo. «Era già campione italiano del 2023, alla sua prima partecipazione, e adesso si è riconfermato nel 2024» ha spiegato la madre Elisa, sicuramente felice per i risultati che sta ottenendo il figlio.

A commentare la recente vittoria nel tiro con l’arco è però anche il diretto interessato, che nel parlare con Settegiorni ha raccontato anche i piani per l’imminente futuro:

«Sono molto soddisfatto per questo secondo successo. Poi per il futuro ho ancora un po’ di gare da fare a livello regionale quest’anno, mentre a livello internazionale non sappiamo ancora il percorso che faremo, perlomeno non a breve».

«Di gare italiane l’anno prossimo dovremmo riuscire a farne altre però l’unica cose certa è che io continuerò finché riuscirò a divertirmi. Questa è la cosa importante».