Alessandra Gasparro oro ai Regionali di sincro

Subito una medaglia d’oro, per il nuoto sincronizzato Rari Nantes Legnano.

Alessandra Gasparro prima ai Regionali di nuoto sincronizzato

Ad aggiudicarsela ai Campionati regionali lombardi di Busto Arsizio, esercizi obbligatori, è stata Alessandra Gasparro. L'atleta è salita sul gradino più alto del podio tra le Esordienti B, con 60mila punti. Bene anche Emma Gavioli, piazzatasi quinta (56.335). Tra le Esordienti C, il miglior piazzamento è di Diana Cattaneo (15esima, 54.234). Ma è stato soprattutto l’atteggiamento concentrato di tutte le ragazze a soddisfare lo staff tecnico, dalle allenatrici Martina Tiraboschi, Sara Rossetti e Cleofe Bonavia, al direttore tecnico Tommaso Edalli.

Ecco tutte le atlete in gara

ESORDIENTI B – Alessandra Gasparro, Emma Gavioli, Sofia Saakashvili, Rebecca Pulito.

ESORDIENTI C – Diana Cattaneo, Sara Rosa Sangiovanni, Bianca Bozic, Beatrice Pacelli, Martina Guarnieri, Allegra Visconti, Mia Elsa Tarricone.

La squadra senior maschile di pallanuoto sconfitta da Milano 2

Per la pallanuoto di Legnano invece è stato un weekend dolceamaro. Nella serata di sabato 4 febbraio 2023, i senior al debutto stagionale in Serie C maschile erano subito attesi in casa da un test probante contro l’attrezzata Milano 2. Partita equilibrata dal punteggio serrato, conclusasi con la sconfitta della Rari Nantes Legnano per 7-8. "Partita bellissima, giocata difesa per difesa - è il commento del direttore sportivo Gojko Separovic - Peccato solo aver sciupato l’occasione finale per il pareggio, in superiorità numerica".

RNL-MI2: 7-8 (Parziali: 2-2, 1-2, 1-3, 3-1)

Marcatori RNL: Colombo L. 2, Colombo F. 1, Riefoli 2, Sciocco M. 1, Rosa 1.

Continua invece la stagione travolgente della pallanuoto Under13

Continua invece la stagione travolgente dell’Under13, al suo primo campionato PallaNuotoItalia. I ragazzi di Marco Borsa hanno vinto 10-1 contro Rho e con 12 punti sono saldamente in testa al girone D.

RNL-Rho: 10-1 (Parziali: 5-1, 1-0, 1-0, 3-0)

Marcatori RNL: Ventura 3, Lavazza 2, Lidonnici 2, Cristiano 1, Leone 1, Raho 1.