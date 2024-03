Aldo Borghesi vince anche la Cinque Mulini

Altro grandissimo traguardo per Aldo Borghesi: il corridore che corre per la Gtv Arese ha ottenuto la medaglia d’oro alla Cinque Mulini Special Edition, tenutasi lo scorso 25 febbraio a San Vittore Olona, presso l’area Vallo-Mulino Meraviglia.

Sfidando un tracciato reso particolarmente accidentato dal fango e dalla pioggia, Borghesi ha affrontato temerario la serie di ripide salite e gli stretti passaggi degli antichi mulini. Notevoli i distacchi tra lui e gli avversari in vari momenti della gara: 5 minuti e 49 secondi sono intercorsi tra il corridore ed il secondo classificato, 9 minuti e 11 secondi tra lui ed il terzo.

«Trovo sempre emozionante e affascinante partecipare alla storica Cinque Mulini: considero questa gara uno dei cross più belli e stimolanti che ci siano.

«Salire sul gradino più alto del podio è sempre una grandissima soddisfazione», afferma Borghesi.

L’atleta ha partecipato con la maglia della sua nuova società, GTV Arese, una dinamica squadra di sportivi che amano collezionare esperienze relative alla corsa, sul territorio come intorno al mondo. Come Borghesi, tutti gli atleti di GTV indossano infatti la propria divisa con orgoglio e senso di appartenenza.Il corridore è tornato dal Vallo con la soddisfazione di aver completato con successo i circa 4,200 km di questa edizione speciale della Cinque Mulini, gara internazionale organizzata in occasione della Festa del Cross Lombardia 2024 dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 A.S.D., affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Ideata nel 1953 da Giovanni Malerba, la Cinque Mulini è diventata col tempo una competizione via via più prestigiosa e aperta all’orizzonte internazionale. È ad oggi inserita nel World Cross Challenge, circuito Internazionale che raggruppa le più importanti gare di cross al mondo.