Sono iniziate le competizioni Gold Junior/Senior per le qualificazioni che porteranno a disputare le finali nazionali per l’anno 2024. Per la società Perseverant ASD di Legnano hanno gareggiato le ginnaste Senior2 Elena Colombo e Camilla Giani Margi allenate dai tecnici Rita Peri e Mario Tesorio.

Al via le prove per le ragazze della Perseverant

Il punteggio minimo richiesto per accedere alla finale di ripescaggio nazionale all-around era fissato a 43 punti. Elena si qualifica con 45.60 mentre Camilla per soli 15 centesimi non riesce ad entrare direttamente al passaggio successivo, infatti totalizza 42.85 ma comunque si qualifica per la gara di specialità trave e volteggio. Si auspica ora per Camilla una buona prestazione nella seconda prova, che si disputerà a Mortara a fine mese, per riuscire ad accedere alla gara all-around.

I risultati delle allieve Gold

Le allieve Gold 3b Margherita Moro, Anita Barengo, Alexia Pietrapertosa, Margherita Moro ed Emma Cremonesi, nella gara che si è disputata sempre ad Arcore il 6 Ottobre, hanno ottenuto il passaggio nella fase zonale grazie al piazzamento ottenuto. Anche la squadra di allieve, allenate dai tecnici Rita Peri, Silvia Ferro e Mario Tesorio avrà la possibilità di migliorare la prestazione, nella gara che si disputerà a fine mese a Mortara, per confermare l’accesso alle finali nazionali in programma a Novembre a Riccione.