E’ iniziata ufficialmente ieri, domenica 19 novembre, la stagione della pallanuoto Rari Nantes Legnano. Una sconfitta per la Senior over 22 e una vittoria invece per l'under 13.

Al via la stagione della Rari Nantes Pallanuoto

Quest’anno, la Società non ha iscritto squadre ai campionati della Federnuoto, mentre ben sei compagini legnanesi competono nei rispettivi tornei di PallaNuotoItalia.

Sconfitta all’esordio, per 8-5, per i Senior Over 22 contro Rho. “Li avevamo affrontati pochi giorni fa in amichevole e si era visto che erano più avanti di noi. Abbiamo pagato qualche assenza e molti errori al tiro, e alla fine loro hanno vinto meritatamente” commenta Gojko Separovic, Direttore Sportivo della RNL.

Il tabellino della partita

Team Lombardia Rho-RNL: 8-5 (Parziali: 3-2, 3-2, 1-0, 1-1)

Marcatori RNL: Terraneo 2, Genoni 1, Megale 1, Rosa 1

La vittoria degli under 13

Vittoria, invece, per gli Under 13, l’anno scorso trionfatori nel loro raggruppamento. Contro In Sport Cassano D’Adda, ieri è finita 9-7 per i ragazzi di Marco Borsa, che sottolinea “qualche errore in difesa da parte nostra, ma la partita è stata ben giocata in attacco e siamo sempre rimasti in vantaggio”.

In Sport Cassano D’Adda-RNL: 7-9 (Parziali: 2-2, 2-3, 1-1, 2-3)

Marcatori RNL: Caimi 4, Ventura 2, Ladina 1, Cristiano 1, Misani 1