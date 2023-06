Al via la prima tappa di "Estate correndo"

Partito alla grande da Nerviano il circuito di gare di Estate Correndo che ha visto gli atleti percorrere un percorso di 5,2 chilometri.

Estate correndo al via da Nerviano

E’ partito alla grande il circuito Estate Correndo. A Nerviano sede della prima tappa sono stati tantissimi i corridori che hanno accettato la proposta di vivere una serata diversa dal solito, correndo sotto le prime luci della sera sul tracciato di circa 5,2 km messo a disposizione dagli organizzatori dell’Us Nervinese. Un percorso bellissimo ma che con i primi caldi estivi si è rivelato alla fine anche abbastanza selettivo.

Partecipazione di altissimo livello alla gara che ha visto emergere due azzurri. Vittoria per Andrea Soffientini (Dinamo Sport) che in 15’53” ha relegato al secondo posto Francesco Bona (Circolo Minerva), bronzo alle Universiadi nel 2009. Terza posizione per Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate) a 47”. Fra le donne prima piazza per Federica Cozzi (Runners Legnano) che in 18’29” ha prevalso per 21” su Maria Righetti (Atl.Lecco Colombo Costruzioni) e per 1’14” su Nicole Coppa (Bracco Atl.). Clamoroso il successo di partecipazione, con ben 225 arrivati.

I risultati della prova Young

Nella prova Young vittorie per Samuele Magnani (Sgm Forza e Coraggio) e Vera Romeri (Cus Pavia) nelle categorie ragazzi/e e per Simon Scardi (Cus Pavia) e Aurora Demarco (Virtus Groane) fra i cadetti/e.

La serata si è chiusa con le premiazioni e momenti di convivialità che fanno del circuito qualcosa che è entrato nella tradizione dell’atletica lombarda. Il circuito proseguirà giovedì 29 giugno a Senago (MI) per la seconda tappa, poi si andrà a Saronno (VA) il 4 luglio e infine la conclusione del 7 luglio a Garbagnate Milanese (MI). La sfida è appena iniziata…