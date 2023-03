Al torneo di karate kids cup anche la Shorei Shobukan Legnano

Al PalaBorsani di Castellanza si è svolta il 26 febbraio 2023 la karate kids Pgs Cup a cui ha partecipato anche il gruppo della Shorei Shobukan Legnano.

Al torneo Karate Kids cup protagonista anche Legnano

La città di Castellanza e il Palaborsani hanno ospitato una splendida competizione di karate il 26 febbraio 2023, organizzata dal comitato regionale PGS Lombardia e dalla società Shorei Shobukan Legnano. La "karate kids PGS Cup" ha visto la partecipazione di quasi 200 giovani karateka provenienti da tutta la regione.

L'evento si è svolto in un'atmosfera di grande entusiasmo e spirito di partecipazione, dove tutti i

partecipanti sono stati premiati in una gara competitiva ma soprattutto dove si esaltava la partecipazione. Per molti dei giovani karateka presenti, questa era la loro prima competizione, e i loro sorrisi erano più brillanti del riflesso delle luci del palazzetto sulle coppe PGS.

La competizione è stata un'occasione per i giovani karateka di mostrare le loro abilità e la loro passione per il karate, ma soprattutto di godersi una giornata di sport e divertimento con i loro compagni di Dojo

"La parte ludico competitiva è solo una piccola parte della pratica delle arti marziali - afferma Massimiliano Andreani d.t. dello Shorei Shobukan Legnano - tuttavia i giovani hanno bisogno di mettersi in gioco e confrontarsi soprattutto con se stessi e le proprie paure e insicurezze...è questo che fa crescere è questo il motivo per cui vanno premiati"

La gara di ginnastica artistica

Ma la giornata non è stata solo dedicata al karate. Lo stesso comitato regionale del PGS Lombardia ha

organizzato una prova del suo circuito di ginnastica artistica e ritmica a Gorla Minore, nel palazzetto del

collegio rotondi.

La responsabile del settore ginnastica Lombardia Michela Lusuardi e il direttore tecnico regionale Elena

Cinzia Cristina Stiscia hanno applaudito e premiato 60 ginnaste in quello che è stato di fatto una ripartenza del settore ginnastica, dopo due anni di inattività durante la pandemia.

"Questo per noi è l'evento zero..." dice Michela Lusuardi " ...la linea di partenza, il traguardo è ancora lontano ma qualche metro più vicino. Guardiamo ad esso con entusiasmo"

In questo modo, PGS Lombardia ha dimostrato la sua attenzione verso tutti i settori dello sport giovanile, offrendo alle giovani ginnaste e ai giovani karateka l'opportunità di praticare le loro discipline, divertirsi e socializzare in un ambiente sano e sicuro.

I due eventi sono stati un successo per il comitato regionale PGS Lombardia e per la società Shorei

Shobukan Legnano, dimostrando che lo sport giovanile è ancora molto vivo e che c'è una grande voglia di

ripartire e di tornare a praticare lo sport dopo gli anni difficili della pandemia. Un plauso oltre che agli atleti e alle loro famiglie va anche a sport+ che ha aiutato nella splendida riuscita di entrambi gli eventi.