Al gran premio Nostini di scherma protagonista il legnanese Andrea Colombo, giunto secondo nella categoria allievi.

Due argenti e due bronzi per la Lombardia

La quinta giornata di gare al 59° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” 2023 – Trofeo Kinder Joy of Moving ha segnato l’inizio del programma dedicato alla spada e nuove soddisfazioni per la scherma lombarda, che ha conquistato altre quattro medaglie: due d’argento e due di bronzo.

I verdetti

Alessandro Merli della Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano è vicecampione italiano della spada maschile Ragazzi, sconfitto solo in finale da Edoardo Semilia della Pro Novara con il punteggio di 15-6. Andrea Colombo del Club Scherma Legnano è invece secondo nella spada Allievi, battuto in finale da Valentino Monaco della Pettorelli Piacenza. Nella stessa gara, bronzo per Filippo Brignoli della Polisportiva Scherma Bergamo, battuto in semifinale per 15-13 proprio da Colombo. Terza nel Fioretto Allieve Martina Molteni della Comense Scherma, sconfitta in semifinale 11-10 da Gloria Pasqualino del Frascati Scherma, poi argento a fine gara.