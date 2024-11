I FROGS Legnano hanno presentato il secondo americano che entrerà a far parte del roster per il Campionato IFL 2025, completando così la quota di import concessi. Si tratta di Danny Kittner, Wide Receiver molto versatile e dai numeri impressionanti.

Ai Frogs Legnano arriva il giocatore statunitense Danny Kittner

Nel suo Junior Year al college segna 2.251 yards totali, alla University of Mary, North Dakota (NCAA D2), 1610 yards nel suo anno senior. È stato candidato per Harlon Hill trophy nel 2021 e 2022 (l’Heisman Trophy della D2) e nel 2023 viene invitato al rookie camp dei Chicago Bears, un’opportunità davvero per pochi. Subito dopo firma per gli Helsenky Roosters a campionato già iniziato, dove mette a segno 14 touchdown e 1.037 yards in sole 8 partite.

Con un fisico tutto sommato “normale”, atleticamente è un giocatore molto rapido ed esplosivo, corre le 40 yards in 4,50 secondi, ed ha agilità e velocità da NFL.

Le parole del direttore sportivo

“Danny é un giocatore molto duttile, oltre ad essere un forte ricevitore é anche un ottimo kick returner, può giocare running back e all’occorrenza può essere schierato anche in difesa come cornerback e safety” commenta con soddisfazione il Direttore Sportivo dei Frogs, Matteo Buran, che fa sapere di non avere ancora concluso il suo lavoro di recruiting per la nuova stagione.

Attività che ha già ampiamente rafforzato il roster dei neroargento, con ingressi molto importanti sia in offense sia in defense. A partire dall’altro import Isaiah Pierre, cornerback statunitense con un’importante esperienza internazionale, che nel suo ultimo anno in Giappone ha messo a segno 73 placcaggi, 19 deflet, 7 intercetti e 4 fumble forzati, e dal QB Luke Zahradka, regista della nazionale italiana con cui ha vinto un oro agli europei e con 3 Italian Bowl e 1 Czech Bowl nel palmares.

Gli altri elementi fondamentali

Ma altri elementi fondamentali in defense saranno giocatori come Igor Timotijevic colonna della linea di difesa, i Linebacker Kevin Khay, 1 oro europeo nella nazionale, e 3 titoli italiani, i fratelli Ivan e Nicolò Fonti ed Edoardo Gallo, il cornerback Lorenzo “Loco” Gioco e Federico Maffi, Defensive Back. In offense sono arrivati nei FROGS anche Edoardo Sandonati a rafforzare la linea d’attacco, il ricevitore Niccolò Pulsinelli e l’Halfback Romano Pazzaglia.