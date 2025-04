Gli Atleti di Sport & Passion Cheerleading Rho salgono ben 13 volte sul podio ai campionati italiani con 4 medaglie d'oro, 6 medaglie d'argento 3 medaglie di bronzo.

Ai campionati italiani di Cheerleading Rho sale sul podio ben 13 volte

L'emozione più grande è stato il terzo posto per la nuova squadra youth prima volta in gara composta da 20 atleti dai 9 ai 22 anni. Un podio inaspettato e per questo ancora più importante. La società è orgogliosa dei suoi atleti che con grande impegno, sorrisi ed entusiasmo riescono ad ottenere ottimi risultati in competizioni così importanti.

"La società ringrazia anche tutti i genitori degli atleti per il supporto ed il fantastico tifo dalle tribune. Ci attendono nei prossimi mesi competizioni molto impegnative, gli europei in Germania e a Novembre il mondiale di Tokyo. Tifate per Noi".