Ac Legnano: presto un nuovo allenatore per la prima squadra

Cambio al timone della prima squadra del Legnano calcio.

I ringraziamenti al vecchio mister

L'Ac Legnano Ssdrl ha comunicato tramite il suo sito di aver sollevato Giuseppe Dicuonzo dall'incarico di allenatore della prima squadra. Al mister la squadra ha rivolto i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto e i migliori auguri per il proseguo della carriera.

Un nuovo nome in arrivo

L'allenamento odierno è diretto da Moreno Ferrario coadiuvato dal collaboratore tecnico Valerio Foglio. L'ex difensore del Napoli, attuale allenatore della Juniores Elite Under 19, siederà sulla panchina dei lilla nella partita in programma domani sera, mercoledì, sul campo della Juvenes Pradalunghese e valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza. Nei prossimi giorni la società comunicherà il nome dell'allenatore a cui sarà affidata la guida tecnica della squadra.