Abc leader in Lombardia per la danza classica e le allieve ammesse alle scuole estive più prestigiose di tutta Europa

Importanti risultati raggiunti

Prestigiosi risultati raggiunti anche quest’anno dalla scuola Abc di Paola Di Clemente. «Anche quest’anno, come nei precedenti, vedremo partire una nostra allieva per un’accademia internazionale, solo l’anno scorso è stato il turno di Beatrice, rhodense di soli 13 anni che è partita per l’Accademia Rossella Hightower di Cannes - afferma Paola Di Clemente - Quest’anno sarà il turno di Micaela, anche lei di Rho di 19 anni, ammessa alla Codarts Rotterdam, un’eccellenza nel panorama mondiale per quanto concerne la danza moderna contemporanea».

Numerose allieve ammesse alle scuole estive delle più prestigiose realtà europee

L’Abc si conferma una realtà in grado di accompagnare i giovani al professionismo, un posto dove sogni e passione trovano terreno fertile per delle reali e concrete opportunità per il futuro dei giovani. «Numerosi sono gli allievi ammessi alle scuole estive delle più prestigiose realtà europee, alcune con borse di studio totali: Princesse Grace, Rossella Hightower, English National Ballet, European Ballet School - afferma la direttrice della scuola rhodense di via Magenta - La nostra è una scuola che ha raggiunto nei suoi primi 10 anni di vita risultati senza eguali in Lombardia: solo negli ultimi 7 anni, 5 nostri allievi sono stati ammessi all’Accademia del Teatro La Scala».

Terzo posto della scuola rhodense allo Youth America Grand Prix

Abc si è distinta anche in competizioni di grande prestigio e rilevanza internazionale come il terzo posto raggiunto allo Youth America Grand Prix su oltre 70 candidati provenienti da tutto il mondo o i podi e i premi al merito ottenuti al Premio Internazionale città di Rieti, concorso che da oltre 30 anni è un vero trampolino di lancio per le stelle della danza. «Un anno di successi e belle emozioni, che abbiamo festeggiato tutti in teatro, con il nostro saggio di fine anno»