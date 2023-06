Abbiatensi ai mondiali Hand to Hand

Trasferta in Kazakistan ad Astana per il mondiale di Hand to Hand degli atleti abbiatensi. Per chi non lo sapesse l’Hand to Hand è uno sport da combattimento basato su tecniche di striking e grappling diffusissimo nei paesi ex-Sovietici.

Un’esperienza formativa

Nella squadra italiana sono stati presenti due atleti della palestra di Abbiategrasso Open Mind, oltre che il “Sensei” della stessa Andrea Toselli. Il torneo, dal 16 al 18 giugno 2023, si è svolto ad eliminazione diretta con la presenza di 280 atleti da 30 paesi e da 4 continenti. Il tutto si è svolto nel palazzetto delle arti marziali di Astana Il centro di 32.000 metri quadrati offre strutture di allenamento per atleti professionisti e dilettanti di arti marziali. Può contenere fino a 5 mila spettatori e ospitare competizioni di pugilato, judo, sollevamento pesi e lotta.

L’altro dato importante era la presenza dell’atleta Abbiatense Andrea Pusterla nella categoria 73 Kg che riesce a vincere il primo combattimento per sottomissione per poi perdere il secondo combattimento ai punti. L’altro atleta italiano, Elton Rebonato, riesce invece a vincere i primi due combattimenti per poi perdere la semifinale classificandosi al terzo posto.

Sia Senpai Andrea Pusterla che Senpai Elton Jones Rebonato hanno combattuto mettendocela tutta. Le nazioni del' Ex Blocco Sovietico dimostrano un livello superiore , sia tecnicamente che come "gestione" Moldavia, Russia, Kazakistan e Uzbekistan le nazioni a cui guardare (e battere ) per il futuro .

Sicuramente un’esperienza formativa, che ha permesso agli atleti abbiatensi di confrontarsi con campioni di caratura internazionale e non sfigurando, anzi dimostrando un grande livello di preparazione.