A1 Softball, Bollate e Saronno non sbagliano. Pareggio tra Caronno e Collecchio

Nelle serie di ieri, venerdì 25 aprile, valide per la quinta giornata del campionato di A1 di Softball, doppie vittorie per MKF Bollate a Parma e Inox Team Saronno contro Castellana. Un successo a testa nella sfida tra Rheavendors Caronno e Bertazzoni Collecchio. Domenica 27 aprile si giocheranno le serie tra Forlì e Macerata e quella, valida però come anticipo della 18^ giornata, tra Bologna e Bollate. La serie tra Itas Mutua Rovigo e Blue Girls Bologna è stata rinviata in seguito alla scomparsa di Alice Morelli, giocatrice e allenatrice delle giovanili delle Blue Girls. In sua memoria, su tutti i campi, è stato disposto un minuto di raccoglimento.

Pubbliservice Old Parma - MKF Bollate 0-9 (al 5° inning) e 0-16 (al 3° inning)

Altro sweep per la MKF Bollate, il quarto stagionale (in attesa di completare la sfida di domenica scorsa con Macerata). A farne le spese, stavolta, la Pubbliservice Old Parma In gara-1, le ospiti si impongono in cinque inning con il risultato di 0-9. La gara resta in equilibrio fino alla terza ripresa, quando un doppio di Cecchetti (che conclude il match con 3 RBI) porta a segnare Bigatton, sbloccando il punteggio in favore delle lombarde. Da quel momento in poi, il Bollate prende il largo, realizzando 9 punti distribuiti su tre turni di attacco (4, 3, 2). L’Old Parma, invece, fatica in attacco: poche le occasioni create in attacco e nessun punto messo a segno. Nella gara 2 si mette subito in discesa per le ospiti: nel primo inning le lombarde mettono a segno tre punti grazie alle valide di Slabá, Polini e Fumagalli. La seconda ripresa ricalca la precedente, con altre tre segnature che portano il punteggio sul 6-0. È nel terzo turno di attacco che Bollate dilaga, segnando 10 punti e conquistando la vittoria. Brilla in pedana Alice Nicolini che, in tre riprese lanciate, elimina al piatto 6 giocatrici avversarie, subendo solo una valida.

Rheavendors Caronno - Bertazzoni Collecchio 6-5 (al 9° inning) e 2-11

In un pomeriggio quasi estivo allo stadio Francesco Nespoli di Caronno Pertusella, Rheavendors e Bertazzoni Collecchio si suddividono la posta in palio e muovono le rispettive classifiche. Dopo due ore di emozioni è la formazione di casa ad aggiudicarsi gara-1 per 6-5 alla nona ripresa. La giocata decisiva porta la firma di Chiara Ambrosi, capace di colpire il walk-off single della vittoria, dopo che nei due precedenti extra-inning nessuna delle due squadre era riuscita a sbloccare il risultato, nonostante le diverse occasioni avute. La partita ha visto le due squadre iniziare subito forte, con diverse botta e risposta: Collecchio apre la gara sul 2-0 con il nuovo fuoricampo stagionale di Jazmyn Jackson, ma il Caronno prima pareggia al cambio campo e poi passa a condurre nel secondo inning. Le emiliane ribaltano il risultato al terzo, sfruttando alcune disattenzioni difensive delle avversarie. Le valide in successione di Caldon, Sheldon e Blesa valgono il pareggio alla quarta ripresa. Sul risultato di 5-5 il palcoscenico viene preso dalle due lanciatrici, Rusconi e Aroldi, che ben sorrette dalle rispettive difese, diventate protagoniste con alcune pregevoli azioni, portano la sfida ai supplementari dove a decidere la sfida è la valida di Ambrosi al nono inning.

In gara 2 la Bertazzoni Collecchio parte subito forte e si aggiudica la contesa per 7-1. Le emiliane segnano infatti quattro volte al primo e una volta al secondo inning, indirizzando subito la partita. Nel primo attacco le valide con annessi punti battuti a casa portano la firma di Albertin, Colonna e Tondini, mentre nella seconda ripresa è Chiesa a segnare su lancio pazzo. Caronno prova a rientrare in partita con il triplo di Blesa, spinta a casa dalla rimbalzante di Lozada nella parte bassa del terzo. Al cambio campo Collecchio realizza altri due punti e, sorretta da una solida Lopez in pedana, si porta sul 7-1. Al quinto inning Caronno segna il secondo punto della sua partita, ma tra sesto e settimo la Bertazzoni allunga in maniera definitiva per il risultato finale di 11-2.

Inox Team Saronno - Thunders Castellana 8-6 e 7-0 (al 5° inning)

Doppia vittoria per la Inox Team Saronno contro le Thunders Castellana: sono ben sei i fuoricampo dei due match per le lombarde (tre di Barbora Saviola), decisivi tanto in gara-1, quanto in gara-2. Con Christina Toniolo e Chiara Biasi partenti, gara-1 esplode al terzo inning, con gli attacchi che chiudono sul 4-4: i primi due punti delle Thunders arrivano grazie a un singolo di Gamba, quindi altri due RBI di Chisora Mihara costringono Saronno a giocarsi la parte bassa della ripresa sotto di quattro lunghezze, ma un singolo di Peterson accorcia e il pareggio è figlio di un homer da tre punti di Chiara Bartoli. La Inox Team prende il vantaggio decisivo nel quinto inning, con i fuoricampo di Saviola e De Luca, rispettivamente da uno e due punti. Castellana si fa di nuovo sotto con un singolo di Zumerle che manda a casa base Mihara e Sbrissa, ma il singolo di Saviola nella parte bassa del sesto sigla l’8-6 finale. Meno combattuta gara-2, che Saronno porta a casa a partire dalla seconda ripresa, un punto alla volta sino a chiuderla alla quinta. Vantaggio con Pouye che manda a casa base De Luca, poi altra fiera di fuoricampo: Saviola da un punto e Bartoli da due al terzo inning, al quarto altro homer, ancora da due punti, di Saviola, e la gara si chiude al quinto con un doppio di Anselmi. Altra prestazione di ottimo livello di Caudill in pedana, che concede una sola valida in cinque riprese.