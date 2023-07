A settembre i playoff di A2 per il Legnano softball

La A2 di softball di Legnano giocherà a settembre contro Rovigo i meritati playoff conquistati in questa prima parte di stagione.

La squadra potrà fruire di un periodo di riposo fino a Ferragosto e poi riprenderanno con la preparazione e con la parte tecnica, probabilmente disputando anche un amichevole.

“Questo playoff -commenta il Manager Hector Fernandez- è molto importante perché avevamo iniziato un campionato un po’ strano: delle 8 gare iniziali ne avevamo vinto solo 3 e perse 5, la squadra poi se si è concentrata sull’obiettivo nel miglior modo. Alle giocatrici avevo detto che la gara contro Crocetta sarebbe stata cruciale in chiave playoff e così è stata: dopo le ragazze hanno ottenuto in 18 partite, 17 vittorie e una sola sconfitta. Adesso però deve ancora venire il bello”. Sarà essenziale mantenere il medesimo standard di rendimento: Chiedo alla squadra di continuare a giocare come ha fatto finora, di essere sempre concentrata e di giocare come sappiamo. Dal punto di vista statistico nessun altra squadra in Italia ha fatto così tanti fuori campo come noi, ben 12 mentre quella più distaccata ne ha collezionato 5. Basti pensare che la sola Alessia Colnaghi ne ha fatti cinque di fuoricampo, il quinto proprio sabato nella partita contro Crocetta. È una bella statistica, noi siamo la squadra che batte di più di tutte. E siamo migliorati tantissimo anche dal punto di vista delle prestazioni difensive perché a questo punto della stagione l’anno scorso avevamo commesso 54 errori, mentre quest’anno siamo a quota 21. Siamo dunque migliorati molto in entrambe le fasi. Finora abbiamo collezionato 357 battute rispetto alle 320 dell’anno scorso. Questo playoff è la vittoria di tutto un collettivo, una grande forza del gruppo ci ha spinto verso questo spareggio”.