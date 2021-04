A Roma per candidare ufficialmente Castano a Comune Europeo dello Sport

L’Amministrazione di Castano a Roma per la candidatura ufficiale della città a Comune Europeo dello Sport: la cerimonia è avvenuta oggi, lunedì 12 aprile 2021.

La candidatura a Roma

Castano Primo è ufficialmente candidata da Coni e Aces “Comune Europeo dello Sport”: l’incontro è avvenuto oggi, lunedì 12 aprile, a Roma.

Ha spiegto il sindaco Giuseppe Pignatiello, presente insieme al vicesindaco, con delega allo Sport, Carola Bonalli, all’assessore alla Cultura Ilaria Crespi e all’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Landini:

“Oggi abbiamo partecipato alla Cerimonia Ufficiale di candidatura della nostra città a Comune Europeo dello Sport 2023: un riconoscimento straordinario e di cui, per la prima volta, la nostra Città viene insignita.

Ringrazio il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali per la bella accoglienza: noi ora torniamo a Castano, con tanta voglia di vincere insieme alle nostre fantastiche Associazioni e Atleti. Forza Castano Primo, facciamo tutti il tifo per noi”.