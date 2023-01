A Rimini i vertici del Baseball e Softball italiano: presente anche Legnano

Il Palacongressi di Rimini è tornato a ospitare uno degli eventi più attesi dal movimento del baseball e softball italiano il CON-X 2023 a cui era presente anche il Legnano Baseball e Softball.

A Rimini riparte il Baseball e Softball italiano

Si è ripartiti dopo l’ultima edizione datata gennaio 2020, un segno di fiducia per tutto lo Sport e naturalmente non è mancata la partecipazione del Legnano baseball e softball con il Presidente Massimo Gioachini invitato per l’occasione a Rimini. L’evento organizzato dalla FIBS in collaborazione con Sport & Salute ha riunito per tre giorni tecnici, arbitri, classificatori, dirigenti per corsi, aggiornamenti e soprattutto confrontarsi nelle proprie esperienze.

Non solo tecniche e metodologia di allenamento, ma aggiornamenti anche fiscali, di marketing e di psicologia in questa convention riminese. Numerosi gli ospiti e i relatori presenti: Brent Strom, Barry Butera e Caitlyn Callahan, per il baseball, Mike Candrea, Jessica Mendoza, Becky Blatnick e Nancy Evans, per il softball.

Le parole del presidente

“Venerdì - racconta il presidente del Legnano - il primo giorno di convention si è concluso con una “chiacchierata” sugli aspetti più importanti che caratterizzano e condizionano la vita quotidiana degli atleti, con due ospiti del calibro di Matteo Giunta e Federica Pellegrini. Nel tardo pomeriggio di sabato i tavoli di lavoro che hanno riempito le sale del palacongressi si sono fermate per spostarsi tutti nella sala anfiteatro per la sessione plenaria e la premiazione dei miglior allenatori, arbitri e classificatori del 2022″.

Le parole di Andrea Marcon

È arrivato poi il momento centrale della convention con il saluto e il discorso del Presidente Andrea Marcon che ha illustrato il lavoro svolto dalla Federazione nel post covid e i risultati purtroppo non brillanti delle Nazionali.

“Un elogio -sottolinea il Presidente - è stato rivolto alle Società per l’importante lavoro fatto sul territorio per invertire il trend negativo che il mondo del baseball e softball stava vivendo in termini di reclutamento e tesseramento dei nuovi atleti. Un momento molto commovente nel discorso del Presidente è stato sicuramente il ricordo di Enrico Obletter e Bill Holmberg scomparsi di recente, dei punti di riferimento per le nostre squadre nazionali. A conclusione il Presidente ha segnato una road map sulle sfide per il futuro ed infine ha ricordato la sua vicinanza alla Federazione ucraina e in particolar modo al Vicepresidente e suo amico, Vasyl Kysil presente alla convention”.

Un momento di riflessione importante con arrivederci alla convention del 2024.