A Parabiago il verdetto del campionato di serie A femminile di rugby: vince il Transvecta Calsivano

Il Transvecta Calvisano conquista la promozione in Eccellenza nella finale giocata a Parabiago con Volvera Rugby. Ieri, domenica 2 aprile. in una splendida giornata di sole il Venegoni Marazzini di Parabiago ha ospitato la finale della Serie A femminile che al termine di 80’ molto equilibrati ha visto il Transvecta Calvisano vincere il titolo di Campione d’Italia di Serie A femminile, ottenendo la promozione in Eccellenza.

Il primo tempo

Calcio d’inizio a favore del Trasvecta Calvisano che nei primi minuti mantiene il possesso palla cercando di tenere Volvera lontana dai propri cinque metri. Dopo alcuni minuti in forcing vicino alla linea di meta, riesce a schiacciare la palla oltre la linea la numero 4 Ghiurca. Non trasforma Signorini. Reagisce Volvera che con una bella azione a tutto campo porta in meta la n.9 Ilaria Tombolato. Trasforma Marcuzzo. Cerca di spingere Calvisano, ma Volvera tiene molto bene in difesa. Riesce il Calvisano ad allungare con un calcio di punizione di Signorini. La partita si mantiene su binari d’equilibrio fino alla fine del primo tempo.

Il secondo tempo

Tornano in campo le ragazze con il Calvisano che spinge, fino ad ottenere un calcio di punizione. Va a segno Signorini, che permette al Calvisano di allungare. Volvera ottiene un calcio di punizione portandosi ad un solo punto di distacco dalle bresciane. La partita resta molto equilibrata, con capovolgimenti di fronte continui. Meglio le ragazze di Calvisano in mischia e touche, ottime le ragazze del Volvera in difesa e campo aperto. Ancora un calcio di punizione davanti ai pali. Calcia Signorini che non sbaglia e Calvisano si porta sul 14 a 10. Dopo parecchi minuti a forzare sulla linea di meta, schiaccia a terra la palla Marzocchi. Signorini calcia sulla traversa e il risultato va sul 19 a 10 per le bresciane. Cerca di riprendere vigore il Volvera, che si porta in attacco e va in meta con una bella azione sulla fascia sinistra di Alice Tombolato, trasformata da Marcuzzo. Al fischio finale, Transvecta Calvisano batte Volvera Rugby con il risultato di 19-17.

Il "grazie" per l'impegno profuso in campo

Complimenti a tutte le ragazze scese in campo per l’ottimo campionato e questa splendida finale, che Rugby Parabiago è stata onorato di ospitare alla presenza del Presidente della FIR Marzio Innocenti e del Consigliere Federale Nicoletta Dalto. Una bella giornata per Rugby Parabiago e per tutti gli appassionati di rugby.

Il tabellino

Transvecta Calvisano vs Volvera Rugby 19 - 17(8 -7) Centro Sportivo Venegoni - Marazzini Serie A femminile - FINALE

Marcatori: 8’ m. Ghiurca (5-0), 12’ m. Tombolato tr. Marcuzzo (5-7), 36’ Signorini cp. (8-7,) s.t. 6’

Signorini cp (11-7), 15’ Marcuzzo cp (11-10), 26’ Signorini cp (14-10), 34’ m. Marzocchi (19-10),

45’ Tombolato A. tr. Marcuzzo (19-17).

Transvecta Calvisano: Corsini, Marzocchi, Pasquali, Carminati (1’ s.t. Bonfiglio), Bonvicini, Lera,

Paletti, Sberna Cap., Armanasco, Zazzera, Signorini, Ghiurga, Costantini, Ramirez Lopez, Rossi

All. Cudicio A.

Volvera Rugby: Drissi, Cecati (40’ s.t. Asti M.), Rochas Cap., Tombolato A., Iurisci (40’ s.t. Asti A),

Romano, Tombolato I., Marcuzzo, Turillo, Mugnaini (40’ s.t. Sirigu), Reyneri (40’ s.t. D’Amelio),

Tota (8’ s.t. Castiglia), Lorenzo (1’ s.t. Tombolato B.), Salvati (27’ Gariglio), Arruzza

All. Notario D.

Arb. Benvenuti M.C.

AA1 Smussi AA2 Paparo

Quarto Uomo: Annoni

Cartellini: 38’ p.t. Arruzza g., 49’ s.t. Tombolato A. g.

Calciatori: Signorini (Transvecta Calvisano) 3/5, Marcuzzo (Volvera Rugby) 3/3.

Note: Campo in buone condizioni, giornata calda e soleggiata, circa 500 spettatori.