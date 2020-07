A Magenta il primo corso di guida sicura avanzata in Lombardia. Lo spiega l’assessore allo Sport Luca Aloi, che inaugura una collaborazione nuova tra Moto Club Magenta e Amministrazione comunale.

Si è svolto sotto la tensostruttura di Magenta il primo corso dedicato alle due ruote con esperti formatori del FMI con la rigorosa organizzazione di Moto Club Magenta e Arluno che hanno creato in piazza Mercato un percorso tutto dedicato alle abilità in moto. Presenti anche sindaco e vicesindaco.

” Un risultato veramente che ci riempie di orgoglio – commenta l’Assessore allo Sport Luca Aloi – Moto Club si dimostra sempre fiore all’occhiello del territorio con proposte di qualità. L’impegno ora sarà quello di ottenere il riconoscimento da FMI per attivare sul territorio corsi a cadenza programmata per formare quanti piú motociclisti possibile. Sulla sicurezza non si scherza e noi vogliamo fare la nostra parte, ecco perchè scriveró formalmente ai resposabili per ripetere questo evento”.

Torna alla home