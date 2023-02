A Cormano la prima vittoria dell'under15 di Softball

Grande soddisfazione per l'Under 15 del Softball di Legnano che, pur subendo una sconfitta nella prima partita contro Saronno, con perseveranza ha affrontato il secondo incontro contro le temute ed esperte avversarie del Milano ’46, vincendo 8 a 5.

Prima vittoria per l'under15 del softball Legnano

Partite in svantaggio dopo il primo inning, le ragazze hanno saputo reggere il campo e con un crescendo di prestazione hanno rimontato fino a passare infine in vantaggio, anche grazie a battute che hanno messo in difficoltà le giocatrici avversarie. La difesa ha infine fatto il resto e retto gli ultimi attacchi grazie a diversi strike out delle nostre lanciatrici.

Le parole della coach Rainini

Entusiasta la coach Sabrina Rainini, che ha commentato a fine giornata: