Sfida di alto profilo a Canegrate per la PAR Cinquepuntozero che sabato 15 giugno assegnerà i titoli regionali per tutte le categorie assolute sulla distanza dei 5 km.

A Canegrate si assegnano i titoli regionali sui 5 chilometri

Una gara che già alla sua prima edizione ha avuto importanti numeri di partecipazione e soprattutto la presenza di alcuni dei migliori specialisti delle brevi distanze in Italia, con le vittorie di Badr Jaafari (Atl.Casone Noceto) in 14’20” e di Giovanna Epis (Carabinieri) in 16’32”.

Il percorso di gara è tutto disegnato nel cuore della cittadina, un giro unico che tocca alcuni punti fondamentali come il Circolo Culturale Aurora, la Scuola Media A.Manzoni, la Casa delle Meraviglie. Epicentro della corsa è in Via Fratelli Bandiera, di fronte all’Oratorio San Luigi con due gare distinte per sesso: alle 20:00 partiranno le donne, alle 20:40 toccherà alle categorie maschili.

Come iscriversi e i premi previsti

Il costo di partecipazione è di 12 euro fino al 13 giugno, si potrà altrimenti provvedere direttamente ai tavoli di segreteria il giorno di gara al prezzo di 15 euro. Pacchi gara garantiti solo per i primi 300 iscritti. Premiazioni per i primi 3 assoluti e di categoria con consegna della maglia di campione regionale per i vincitori delle categorie da allievi a seniores. Un premio speciale andrà a chi riuscirà a migliorare il record della manifestazione. Un altro premio speciale andrà al team che risulterà il migliore sommando i primi 3 tempi femminili e 4 maschili. Un riconoscimento andrà ai 3 gruppi più numerosi con più di 10 iscritti.

Per informazioni: Atl.PAR Canegrate, https://www.atleticapar.it/cinquepuntozero/