A Bissolati lo scontro salvezza con la Rari Nantes Legnano

“Abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo, ma lo sport è anche questo e va accettato. Abbiamo avuto troppa ansia nelle conclusioni, come testimoniano le quattro occasioni mancate nel terzo tempo, quando potevamo recuperare lo svantaggio”. È la sintesi di Gojko Separovic

Legnano rischia la retrocessione

“Abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo, ma lo sport è anche questo e va accettato. Abbiamo avuto troppa ansia nelle conclusioni, come testimoniano le quattro occasioni mancate nel terzo tempo, quando potevamo recuperare lo svantaggio”.

È la sintesi di Gojko Separovic, Direttore Sportivo della Rari Nantes Legnano, dopo la sconfitta per 5-3 inflitta ieri dalla Canottieri Bissolati, nel campionato di pallanuoto maschile Serie C.

Partita quasi calcistica, con le due squadre che per due tempi, complici tre punti pesantissimi in palio, sono state più attente a non scoprirsi che a provare reali azioni da gol, fino all’1-0 di Bissolati prima dell’intervallo lungo. Vantaggio incrementato nel terzo quarto e mantenuto fino alla fine di match. L’incontro si poteva considerare uno spareggio salvezza anticipato, con Bissolati che ha ora il vantaggio negli scontri diretti e si porta a 9 punti in classifica, tre in più rispetto alla RNL. Considerata anche la clamorosa vittoria di Arese su Milano 2 che la porta a 12 punti, Legnano diventa una seria candidata alla retrocessione insieme a Crema. Manca, però, l’aritmetica, e c’è una stagione onorare fino alla fine.