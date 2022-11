Baseball, Federico Mangano in attesa del verdetto della Nazionale: "Il provino è andato bene"

Dopo le selezioni per la Nazionale c’è molta soddisfazione per l'11enne giocatore del Legnano Baseball Federico Mangano.

Baseball, il provino del legnanese Federico Mangano a Sesto Fiorentino

Sabato 22 ottobre 2022, a Sesto Fiorentino, Federico ha affrontato a le selezioni per entrare a far parte dell'Italia Under 12. Per tutta la giornata ha affrontato le attività proposte dagli allenatori azzurri, che l'hanno valutato attentamente. La mattina Federico si è allenato con diversi allenatori nella veste di giudici, che tramite l'allenamento potevano valutare i punti di forza dei partecipanti. Il pomeriggio si è giocata invece una simulazione di partita tra i ragazzi.

"Secondo me è andata bene, ho dato il massimo e questo è l'importante"

"Inizialmente ero molto agitato e nervoso, ma una volta che mi sono ambientato sono riuscito a tenere la calma e concentrarmi" spiega il ragazzo, che racconta anche come durante le selezioni ci fossero atleti da tutta Italia: "Mi sono trovato molto bene anche con i ragazzi con cui ho fatto amicizia e questo è stato particolarmente d'aiuto". Anche se i risultati delle selezioni arriveranno solo all'inizio della prossima primavera, Federico è soddisfatto: "Secondo me è andata bene, ho dato il massimo e questo è l'importante".

E ora il torneo interregionale ad Anzio con la Lombardia U12

Ora il catcher biancorosso, in attesa del verdetto, parteciperà a un torneo interregionale con la selezione regionale Lombardia U12 e starà una settimana ad Anzio dove si sfiderà con i ragazzi selezionati da tutta Italia.