14 titoli italiani per le ginnaste del Gymnasium '97

Dal 7 al 14 maggio si sono svolti i 17^ Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica CSI a Lignano Sabbiadoro; per la Gymnasium ‘97 di Bollate, sei le giornate di gare in diverse categorie e livelli e circa 60 le atlete bollatesi ammesse alle finali.

14 titoli italiani per le ginnaste della Gymnasium

Già per il numero di atlete la Gymnasium ‘97 risultava una delle prima società italiana per numero di iscritte ma a fine campionato nel medagliere la società bollatese svettava ai primi posti con 14 ori- 18 argenti e 4 bronzi; la Lombardia brilla nel medagliere con diverse società nelle prime 10 posizioni. Ma la Gymnasium ‘97 non delude le aspettative e si aggiudica tantissimi podi e ben 14 titoli nazionali!

“Questo è il frutto di un lavoro costante, curato nei dettaglia, una passione che si tramanda da allenatrici a ginnaste, una sinergia con le famiglie e tutti i nostri professionisti che collaborano al raggiungimento di grandi risultati. Ora torniamo a Bollate con l’obiettivo di lavorare ancora per gli ultimi due grandi eventi- Rimini 2023- summer edition e Biella per i Nazionali di AICS - sono le parole di Veronica Porro- responsabile tecnica - Ringrazio tutto lo staff di esperte allenatrici e soprattutto le mie ragazze, che giorno dopo giorno si dedicano con sacrificio ed impegno a tutti gli impegni, agli allenamenti e alle varie tappe di questo lungo percorso”.

Un grande ringraziamento va anche all’Amministrazione Comunale che ci permette allenamenti costanti in impianti idonei alla nostra disciplina, un ringraziamento particolare all’Assessore uscente Matteo Conca sempre vicino alle nostre ragazze e ai nostri bisogni quotidiani.

Tutte le medaglie conquistate

Ecco le vincitrici delle medaglie d’oro: GINEVRA FEDELE- GRETA GANCI- MUNGO MARTINA- TASSI GIULIA- DELL’ERBA GAIA- CARNOVALE CHLOE- QUITUISACA NOEMI ILARY- NASTASI MARLENE- DE CARLI PAOLA- ORLANDINI MARGHERITA-DI NAPOLI GRETA- BERTOLAMI LARA - GOLMBOLD NICOLE- CITELLI ASIA- CARLI GIORGIA- SALIERNO LISA – MONOPOLI NOEMI- FRASSINELLI EMMA.

Per le medaglie d’argento abbiamo: QUITUISACA NOEMI ILARY- NASTASI MARLENE- D’ANIELLO SOFIA- GHEZZI SERENA- CIRILLO ILENIA – POLVERINO EMMA- BERTOLAMI GIULIA- FEDELE GINEVRA- TINTORI IRENE- ABBATTISTA TECLA- ROVEDA ELISA- SCURATTI ELENA- GANCI GRETA- FRASSINELLI EMMA- ORLANDINI MARGHERITA- DI NAPOLI GRETA- BERTOLAMI LARA – DI NAPOLI GRETA- CITELLI ASIA- CARLI GIORGIA-LAINI IRENE E DALESSANDRO SARA - GIUDICE REBECCA- DE CARLI PAOLA- D’ITALIA ANGELA.

I bronzi sono stati conquistati da: BREGA LETIZIA- SABBADINI VALENTINA- GIUDICE REBECCA- DE CARLI PAOLA- D’ITALIA ANGELA- SCURATTI ELENA - Queste medaglie sono state vinte sia nei concorsi individuali per specialità, sia nei concorsi assoluti su 2 specialità che nelle gare di squadra. Tantissime anche le ginnaste nelle prime 10 POSIZIONI chiamate durante le cerimonie di premiazione!